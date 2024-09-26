以研發帶動轉型！台灣中油跨入電池材料與大型儲能的領域

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▲台灣中油公司綠能科技研究所舉辦鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式，在高雄市油廠國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕。(圖／記者黃守作攝，2024.09.26)

▲台灣中油公司綠能科技研究所舉辦鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式，將跨入電池材料與大型儲能的領域。(圖／記者黃守作攝，2024.09.26)

▲台灣中油公司董事長李順欽致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.26)

台灣中油公司綠能科技研究所於今(26)日，在高雄市楠梓區高楠公路，綠能科技研究所鈦酸鋰材料試量產工場，舉辦鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式，宣告台灣中油向電池材料產業邁出關鍵的一步，期以研發帶動轉型，為我國儲能產業所需系統安全性提供新選擇。台灣中油公司綠能科技研究所鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式，是由台灣中油公司董事長李順欽主持，在高雄市油廠國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕，有經濟部國營事業管理司副司長劉起孝、中油公司董事蘇士元、黃勝清、副總經理許晉榮、廖素貞、高雄市副市長李懷仁、高雄市政府經濟發展局副局長王宏榮、格斯科技公司董事長張忠傑、恆科公司董事長羅得良等人與會。台灣中油公司董事長李順欽表示，台灣中油公司綠能科技研究所多年來積極推動電池材料研發工作，目前已順利完成年產千噸鈦酸鋰(LTO)負極材料試量產工場的建置，並於今(26)日舉辦落成啟用，將研發成果商業化，跨入電池材料與大型儲能的領域，以助力能源轉型與電池產業鏈發展。李順欽說，綠能科技研究所鈦酸鋰(LTO)試量產工場於2019年開始籌備建置電池關鍵負極鈦酸鋰(LTO)試量產工場，111年3月動工，歷經2年多的努力，今(113)年正式建置完成，未來年產量為1000噸，將成為我國唯一可供應商用負極材料鈦酸鋰(LTO)的業者，該公司也秉持對環保的承諾，鈦酸鋰(LTO)試量產工場設計符合多項綠建築指標，並於今(113)年獲得綠建築標章，彰顯生產與環境保護間可以取得平衡，也奠定台灣中油綠能轉型的基石。李順欽指出，鈦酸鋰(LTO)材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適用於對高功率及安全考量需求極高的大型儲能系統、電動巴士，以及半導體廠電動搬運設備等，台灣中油研發團隊藉由材料改質及自動化連續製程，成功提升LTO材料的電容量，並降低生產成本。李順欽並指出，年產量千噸的鈦酸鋰材料試量產工場啟用後，不僅是台灣中油首次將研發成果投入商業化生產的工場，也是國內目前唯一可供應商業化LTO材料的業者，該公司將為國內利基型電池市場，提供穩定且高品質的負極材料，以強化國內電池產業鏈，並積極與國內電池廠合作開發鈦酸鋰(LTO)電池，應用範圍涵蓋電動堆高機、風光式儲能路燈、不斷電系統、儲能系統和電動巴士等，且將研發成果商業化。在鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式中，台灣中油公司並與國內電池製造商格斯科技公司董事長張忠傑、恆科公司董事長羅得良，雙方在與會的見證下，簽署採購合作意向書，展現台灣中油在電池材料供應鏈中的重要性，為未來的長遠發展奠定了堅實的基礎，也展現台灣中油與合作夥伴攜手推動國內新能源產業發展的決心，共同為我國能源轉型注入前進的動力。