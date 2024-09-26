以研發帶動轉型！台灣中油跨入電池材料與大型儲能的領域

台灣中油公司綠能科技研究所於今(26)日，在高雄市楠梓區高楠公路，綠能科技研究所鈦酸鋰材料試量產工場，舉辦鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式，宣告台灣中油向電池材料產業邁出關鍵的一步，期以研發帶動轉型，為我國儲能產業所需系統安全性提供新選擇。
台灣中油公司綠能科技研究所鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式，是由台灣中油公司董事長李順欽主持，在高雄市油廠國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕，有經濟部國營事業管理司副司長劉起孝、中油公司董事蘇士元、黃勝清、副總經理許晉榮、廖素貞、高雄市副市長李懷仁、高雄市政府經濟發展局副局長王宏榮、格斯科技公司董事長張忠傑、恆科公司董事長羅得良等人與會。
台灣中油公司董事長李順欽表示，台灣中油公司綠能科技研究所多年來積極推動電池材料研發工作，目前已順利完成年產千噸鈦酸鋰(LTO)負極材料試量產工場的建置，並於今(26)日舉辦落成啟用，將研發成果商業化，跨入電池材料與大型儲能的領域，以助力能源轉型與電池產業鏈發展。
李順欽說，綠能科技研究所鈦酸鋰(LTO)試量產工場於2019年開始籌備建置電池關鍵負極鈦酸鋰(LTO)試量產工場，111年3月動工，歷經2年多的努力，今(113)年正式建置完成，未來年產量為1000噸，將成為我國唯一可供應商用負極材料鈦酸鋰(LTO)的業者，該公司也秉持對環保的承諾，鈦酸鋰(LTO)試量產工場設計符合多項綠建築指標，並於今(113)年獲得綠建築標章，彰顯生產與環境保護間可以取得平衡，也奠定台灣中油綠能轉型的基石。
李順欽指出，鈦酸鋰(LTO)材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適用於對高功率及安全考量需求極高的大型儲能系統、電動巴士，以及半導體廠電動搬運設備等，台灣中油研發團隊藉由材料改質及自動化連續製程，成功提升LTO材料的電容量，並降低生產成本。
李順欽並指出，年產量千噸的鈦酸鋰材料試量產工場啟用後，不僅是台灣中油首次將研發成果投入商業化生產的工場，也是國內目前唯一可供應商業化LTO材料的業者，該公司將為國內利基型電池市場，提供穩定且高品質的負極材料，以強化國內電池產業鏈，並積極與國內電池廠合作開發鈦酸鋰(LTO)電池，應用範圍涵蓋電動堆高機、風光式儲能路燈、不斷電系統、儲能系統和電動巴士等，且將研發成果商業化。
在鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式中，台灣中油公司並與國內電池製造商格斯科技公司董事長張忠傑、恆科公司董事長羅得良，雙方在與會的見證下，簽署採購合作意向書，展現台灣中油在電池材料供應鏈中的重要性，為未來的長遠發展奠定了堅實的基礎，也展現台灣中油與合作夥伴攜手推動國內新能源產業發展的決心，共同為我國能源轉型注入前進的動力。
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台灣中油公司董事長李順欽表示，台灣中油公司綠能科技研究所多年來積極推動電池材料研發工作，目前已順利完成年產千噸鈦酸鋰(LTO)負極材料試量產工場的建置，並於今(26)日舉辦落成啟用，將研發成果商業化，跨入電池材料與大型儲能的領域，以助力能源轉型與電池產業鏈發展。
李順欽說，綠能科技研究所鈦酸鋰(LTO)試量產工場於2019年開始籌備建置電池關鍵負極鈦酸鋰(LTO)試量產工場，111年3月動工，歷經2年多的努力，今(113)年正式建置完成，未來年產量為1000噸，將成為我國唯一可供應商用負極材料鈦酸鋰(LTO)的業者，該公司也秉持對環保的承諾，鈦酸鋰(LTO)試量產工場設計符合多項綠建築指標，並於今(113)年獲得綠建築標章，彰顯生產與環境保護間可以取得平衡，也奠定台灣中油綠能轉型的基石。
李順欽指出，鈦酸鋰(LTO)材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適用於對高功率及安全考量需求極高的大型儲能系統、電動巴士，以及半導體廠電動搬運設備等，台灣中油研發團隊藉由材料改質及自動化連續製程，成功提升LTO材料的電容量，並降低生產成本。
李順欽並指出，年產量千噸的鈦酸鋰材料試量產工場啟用後，不僅是台灣中油首次將研發成果投入商業化生產的工場，也是國內目前唯一可供應商業化LTO材料的業者，該公司將為國內利基型電池市場，提供穩定且高品質的負極材料，以強化國內電池產業鏈，並積極與國內電池廠合作開發鈦酸鋰(LTO)電池，應用範圍涵蓋電動堆高機、風光式儲能路燈、不斷電系統、儲能系統和電動巴士等，且將研發成果商業化。
在鈦酸鋰材料試量產工場落成啟用儀式中，台灣中油公司並與國內電池製造商格斯科技公司董事長張忠傑、恆科公司董事長羅得良，雙方在與會的見證下，簽署採購合作意向書，展現台灣中油在電池材料供應鏈中的重要性，為未來的長遠發展奠定了堅實的基礎，也展現台灣中油與合作夥伴攜手推動國內新能源產業發展的決心，共同為我國能源轉型注入前進的動力。