賴清德不簽和平協議　呂秀蓮：戰爭已經在我們的門口了

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前副總統呂秀蓮今（26）日下午在台大校友會館召開「打造日韓台民主金三角」記者會，針對賴清德強調台灣絕不可能簽署和平協議一事，呂秀蓮回應「戰爭已經在我們的門口了」。呂秀蓮表示，9月24日聯合國和美國國會才強調台海和平的重要性時，賴清總統卻在基督教長老教會，宣稱「不簽署和平協議、台灣有實力確保和平」，進而召開歷史性、全社會的「社會防衛韌性委員會」，要在全台1000個教會打造諾亞方舟，以防大陸武力犯台的「洪水」。呂秀蓮呼籲，希望賴清德積極準備因應局勢，治理國家的步伐和做法，應該跟過去總統不一樣。在國際都希望台海和平解決的情勢下，賴清德卻說不簽和平協議，「我想這裡有很深戰略意義」。呂秀蓮提到，對於那些認為台灣怎麼可能有戰爭、只要有美國保護就安全了、情勢不對就移民出去的同胞來講，這幾日的國際情勢就在提醒「戰爭已經在我們的門口了」，每個人都必須面對它。如果基督教長老教會要成立方舟計畫，而全世界都呼籲要和平，「就表示，我們離和平越來越脆弱了」。