小楊哥假月餅案外案！女主播控：被迫假扮品牌方　話說完疑被消失

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▲梨小娜在直播上哭訴，表示三隻羊將所有黑鍋都甩給她，一開始要她假扮月餅品牌方，現在又要她作偽證。（圖／翻攝自微博）

中國直播帶貨網紅「小楊哥」近期爭議不斷，先是被對手辛巴爆出設局女主播讓其被關進監獄，還被爆料賣「假月餅」，而關於這部分也衍生出案外案，一名「三隻羊」旗下的，同時也是小楊哥的員工梨小娜直播曝光1段錄音檔，表示自己其實是剛簽約的主播，但被公司強迫假扮月餅品牌方，更被要求要為偽證承擔責任，不過直播卻在此刻突然中斷，沒想到今（26）日，梨小娜就傳出失聯的消息，疑似是「被消失」。還原整起爭議，小楊哥在中秋節前，曾在直播上販售「香港美誠月餅」，事後卻被網友踢爆香港根本沒有這個品牌，後續相關單位表示已經立案調查，「對三隻羊網路科技公司在直播中涉嫌『誤導消費者』等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。」坦言將依照現行法規處理。沒想到直播上聲稱自己是該月餅品牌方的梨小娜，近日卻突然跳出開直播，指出而中國媒體近日想採訪梨小娜，但卻被告知梨小娜目前處於失聯的狀態，「從昨晚就聯繫不上梨小娜了。」不只如此，「瘋狂小楊哥」的帳號目前也被顯示是「帳號資質經營狀態異常」，讓人霧裡看花，對此「三隻羊」並無正面回應，不過網路上卻流傳著一段疑似是公司高層寄出的內部通知：「一是為避免早期短影片被惡意解讀，同時規範短影片內容營造優質切片氛圍。請各切片帳號將 2024年1月1日前發布的所有作品，全部下架」、「二是所有關於『梨小娜』的影片全部下架。」