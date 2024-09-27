美光飆14%、費半漲逾3%　台股搭順風車漲120點、台積電漲至1025元

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市昨（26）日再度走高，其中美光強勁的財測激勵科技股走高，其中費半指數大漲逾3%，連帶激勵台北股市今（27）日開盤上漲120.16點、來到22978.97點，預估成交量為3989.04億元。此外，台股今日收週線。大盤開盤強勁，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到271.31點。今日開盤量大強勢個股：新興、揚智、大量、四維航、第一銅。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1025元；鴻海開盤上漲2.5元、來到192元；聯發科開盤上漲10元、來到1280元。記憶體廠美光前日公布上季財報以及本季財測，預估營收將達到87億美元，EPS1.74美元，皆優於市場預期，打臉市場看衰記憶體產業，激勵昨日股價噴漲逾14%。再加上中國宣布將全力以赴振興經濟，承諾將加大財政支出力度，並採取措施穩定房地產市場，同時表示將「大幅」降息。多重利多消息激勵美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲260.36點或0.62%，收42175.11點；那斯達克指數上漲108.09點或0.6%，收18190.29點；標普500指數上漲23.11點或0.4%，收5745.37點；費半指數上漲177.98點或3.47%，收5310.50點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.083%，蘋果上漲0.51%，Alphabet上漲0.77%，微軟下跌0.19%，亞馬遜下跌0.71%；半導體股多數走高，輝達上漲0.43%，美光大漲14.73%，高通上漲2.61%，應用材料大漲6.23%，德儀上漲2.05%，AMD上漲3.38%。台股ADR集體收高，台積電ADR上漲2.46%，日月光ADR上漲3.43%，聯電ADR上漲1.73%，中華電信ADR上漲1.4%。