墾丁業者拚了？宣傳海報驚見「薄紗正妹」險走光　旅遊平台急回應

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▲原PO曬出疑似墾丁觀光業者的4天3夜旅遊文宣，不但能入住高檔飯店，享用飯店內的豐盛自助早餐，還附贈價值1200元的水上活動體驗及800元夜市美食券。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

墾丁近幾年時常被抨擊物價太高，旅遊成本被當地業者拉抬，逐漸讓觀光遊客失去興趣。然而近日就有網友曬出疑似墾丁觀光業者的廣告文宣，上頭除了列出優惠活動，還有一名穿著清涼的正妹超吸睛，還宣稱透過Klook平台預定，即享5％折扣，讓網友們紛紛歪樓喊：「墾丁業者是拚了嗎？」對此，Klook也緊急出面澄清，表示該則廣告非由官方製作、發布，提醒大家要點擊不明連結避免被釣魚。一名網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他曬出疑似墾丁觀光業者的4天3夜旅遊文宣，不但能入住高檔飯店，享用飯店內的豐盛自助早餐，還附贈價值1200元的水上活動體驗及800元夜市美食券，一人只要9880元，透過Klook平台預定，還能再享5％折扣。令人注目的是，文宣海報上還有一名正妹，身穿性感薄紗連體衣，胸前若隱若現，引人遐想的畫面曝光後，立即讓網友們紛紛歪樓直呼，「真的假的這海報…墾丁業者是拚了嗎」、「這才是滿滿誠意的國旅」、「這筆訂單爆單了」，不過，Klook粉專火速出面澄清，表示該則旅遊廣告並非由Klook官方製作、發布，也沒有獲得Klook授權製作及發布，提醒大家要點擊不明連結避免被釣魚，讓自己的權益受損，所有Klook的優惠活動資訊，請以Klook官方網站或App為準。