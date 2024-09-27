賽揚強投Kershaw季後賽復出有難度！道奇主帥Roberts曝光最新情況

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MLB美國職棒洛杉磯道奇今（27）日將在主場繼續對陣聖地牙哥教士，雙方將進行系列賽三連戰最終戰交手，而此役只要道奇能夠收下勝利，他們就能提前在國聯西區封王。不過賽前道奇也傳來不幸消息，那就是賽揚強投Clayton Kershaw如今的傷勢復原情況不太樂觀，，當時對戰響尾蛇他擔任先發，首局Kershaw就遭遇亂流，率先丟掉2分。次局面對首名打者「卡仔」Corbin Carroll，則是被一棒敲出出右外野陽春砲，接著Kershaw就因左腳大拇指疼痛提前傷退。總計該場比賽Clayton Kershaw最終僅投1局，共用了27球，被敲出3支安打，包括1轟，失掉3分，這3分皆為責失分，沒有投出三振，賽後防禦率也漲至4.50。道奇主帥Roberts今天賽前談到Kershaw的狀況，他則表示：「」此話一出似乎也代表著，Kershaw要在本季季後賽上投球或許有一定難度，對於先發投手戰力吃緊的道奇隊而言，無疑是雪上加霜的消息。