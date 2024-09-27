97萬人嗨翻！00919僅花5天成功填息　投資人息利雙收

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美國股市昨（26）日再度走高，費半指數甚至大漲逾3%，連帶激勵台北股市今（27）日開盤上漲120.16點、來到22978.97點，預估成交量為3989.04億元。台股紅盤開出，連帶台股ETF表現亮眼，其中受益人數第三大的00919群益台灣精選高息ETF，一早以24.1元開出，隨即拉高24.19元完成盤中填息，在短短5個交易日填息，讓97萬投資人息利雙收。進一步觀察00919群益台灣精選高息ETF表現，這次迎來第6次配息，配息金額0.72元創下新高，市場原本尚有疑慮是否能填息，但最後成功於今日盤中達成5天填息，投資人期待之後能持續配高息、持續填息。投資一檔台股高息ETF要特別觀察其是否有穩定的配息能力，00919搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，法人預估若以此推估，00919具備往後能持續高配息的條件，投資人還是可以留意相關投資契機。群益台灣精選高息ET基金經理人謝明志表示，美國聯準會降息，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，這時正是外資重新布局的好時點，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。如今股市氣氛仍佳，不過，股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。