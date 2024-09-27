陳致遠蹭周思齊惹怒球迷　30年象迷洪孟楷轟：別再嬉皮笑臉討罵

我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟球員周思齊日前引退，曾涉入假球案的前職棒球員陳致遠在臉書分享當年兄弟象時期的影片，引發球迷不滿。國民黨立委洪孟楷痛批，有些事絕對不能被遺忘，打假球對不起教練、球團及球迷，天地難容。就別再嘻皮笑臉出來討罵，難看的只有自己。洪孟楷說，身為30多年的球迷，有些事不在第一時間開罵，不代表默認或接受這樣的行為。尤其是死忠象迷，過去假球案「黑象事件」是多少人永遠的痛，陣中的王牌、令人期待的新秀、感動人心的練習生崛起，之後一個一個變成起訴書上的被告、判決書上的罪犯。讓培養的教練、付出的球團、以及全心投入的球迷們情何以堪。洪孟楷強調，這也是為什麼，他進到立法院後，對於如何防止假球、阻止假球、懲罰假球的相關立法特別重視，希望能夠透過立法手段，堵起一個又一個的漏洞，墊高一切犯罪成本，讓有可能這樣念頭的球員自愛，拒絕任何想把黑手伸入球場的不肖份子。修正「運動產業發展條例」、成立防賭信託基金、落實教育面向，這都是持續要做的事。洪孟楷回憶，記得大學時代，雅典奧運雖然中華隊沒有拿到預期的成績，但仍非常熱血的熬夜製作海報，前往機場接機。看著上面的球員名單，其實更加的唏噓。誰料到距離2004的5年後左右，竟有好幾位球員都變成是社會版的標題人物，判決書上寫「辜負廣大球迷粉絲之期待與信任，顯無悔改之意」，這就是打假球的球員給球迷的回報？洪孟楷說，這也是為何周思齊上週的引退賽可以吸引兩場八萬人、五月天天團的演出，就是「不管世界怎麼變化，始終相信自己信仰」這樣的力量，才是最佳難能可貴。永遠向假球說不、也堅定保護現在得來不易的職棒環境。至於過去打假球的球員，時間也許過去，但帶來的傷害絕對不會被遺忘，也一定要記取教訓，永不讓這樣的骯髒事，在球場再發生。