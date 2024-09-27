大放活水！中國央行今起降準0.5個百分點　台股相關ETF再度飆漲

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中國央媽再度大放活水！中國人民銀行今（27）日早上宣布、即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），消息一出，激勵台股相關連動ETF大幅走高。中國人民銀行（央行）今日上午8時宣布，即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），向金融市場提供長期流動性約人民幣1兆元，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為6.6%。中國央行表示，堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高品質發展創造良好貨幣金融環境。並且中國央行也宣布，今日起公開市場7天期逆回購操作利率由1.70%調整為1.50%。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。央行總裁潘功勝日前表示，降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，這個水準與國際上主要經濟體的央行相比，還是有一定的空間。在存款準備金率的工具上，到年底之前還有三個月時間，我們也會根據情況，有可能進一步再下調0.25-0.5個百分點。中國央行大放活水，預計提供給金融市場大約有一兆元人民幣的長期流動性資金，也激勵中國、香港股市今日走高，截至上午10點50分，上証指數上漲逾1%，深證指數飆漲逾5%，香港恒生指數上漲逾2%，連帶也讓台股相關連動ETF大幅走高，中信中國50正2大漲逾8%，富邦上証正2、元大滬深300正2、國泰中國A50正2、復華香港正2、富邦深100大漲逾6%，富邦恒生國企正2、群益深証中小、富邦中証500、元大寶滬深上漲逾5%。