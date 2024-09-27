獲利了結！台積電翻黑挑戰守穩千元　台股漲點收斂！午盤漲43點

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▲9月27日午盤包含個股、ETF成交量排行榜。（圖／yahoo!股市）

美國股市昨（26）日再度走高，其中美光強勁的財測激勵科技股走高，其中費半指數大漲逾3%，連帶激勵台北股市今（27）日開盤上漲120.16點、來到22978.97點，隨後最高一度來到23079.21點、站上23000點關卡，不過遇到獲利了結的壓力，午盤漲幅收斂43.74點或0.19%，來到22902.55點，預估成交量為4484億元。此外，台股今日收週線。開高走低的還有中小型股，櫃買指數盤中迅速走低，午盤上漲0.64點或0.24%，來到271.62點，預估成交量為1389億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名：群創、矽統、新光金、華星光、中信金；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、華星光、聯發科、奇鋐。權值股午盤漲跌不一，台積電以1020元開出、上漲5元，最高一度來到1025元，不過午盤跳水翻黑，下跌10元或0.99%，來到1005元，挑戰守穩千元關卡；鴻海是權值三雄中唯一守穩紅盤的個股，以192元開出、上漲2.5元，最高一度來到194元，午盤上漲1.5元或0.79%，來到191元；聯發科多空激戰，早盤開在盤上、最高來到1305元，不過遭到賣壓調節翻黑，午盤則是守在平盤價1270元。今日盤面焦點在於與中國股市連動的ETF，如果看包含個股與ETF成交量排行榜的話，前五名裡面就有三檔就是與中國股市連動的ETF。中國人民銀行今日早上宣布、即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），消息一出，激勵中國、香港股市今日走高，上証指數上漲逾1%，深證指數飆漲逾5%，香港恒生指數上漲逾2%，連帶也讓台股相關連動ETF大幅走高，中信中國50正2大漲逾8%，富邦上証正2、元大滬深300正2、國泰中國A50正2、復華香港正2、富邦深100大漲逾6%，富邦恒生國企正2、群益深証中小、富邦中証500、元大寶滬深上漲逾5%。