落實柯文哲競選政見！教師節、勞動節全國放假　民眾黨團提案修法

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▲民眾黨立院黨團幹事長麥玉珍。（圖／記者李政龍攝）

明日是一年一度教師節，民眾黨立院黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委陳昭姿、張啓楷今（27）日共同召開記者會，除向辛苦的教師致上敬意外，並宣布黨團將落實民眾黨主席柯文哲競選總統時的政見，將提案修法讓教師節、勞動節都能成為國定假日。黃國昌表示，教師是培育下一代的關鍵力量，承擔國家未來希望；民眾黨要落實柯文哲主席於競選總統大選時「友善環境、保障勞權」政見，推動教師節列為國定假日，讓教師享有他們專屬的節日，未來教師節不只紀念，還要實質放假，勞動節也應改掉「一國兩制」的現況，全國放假，民眾黨提案將教師節列為國定假日，盼其他黨團共同支持。麥玉珍進一步指出，台灣低薪、過勞嚴重，在民進黨的「一例一休」政策下，工時長、薪資低情況更為惡化，導致勞工健康狀況堪憂；過勞已成為年輕族群的代名詞，租不起、買不起房形成負面循環。民眾黨團將持續聲援勞工權益，並推動修法，增加勞動節與教師節的法定假日，讓勞動者真正享有休息時間。麥玉珍呼籲行政院傾聽勞工心聲，將假日還給勞動者。