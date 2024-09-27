工程師IG疑似洩漏「國機國造」機密　漢翔：依規定懲處

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民眾爆料漢翔公司工程師在IG社群帳號，內容多次分享包含「國機國造」高教機與下一代戰機（ADF）的機敏資料。對此，漢翔今（27）日表示，未有重要之性能、設定與數據資料，餘皆與工作無關，該員於IG上所述ADF訊息為錯誤資訊，但是漢翔仍將依規定對該員嚴懲，同時加強員工教育訓練及宣導。針對媒體報導，工程師於公開社群帳號，多次分享包含國機國造的高教機及下一代戰機的工程機敏資料，漢翔回應表示，報載工程師確為本公司員工，目前負責環控系統與相關熱流分析工作。漢翔各架勇鷹號交付空軍後，均依程序驗收及服役，惟1110機服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，該員為工程處置團隊中的一員，執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而於個人社群媒體抒發。漢翔表示，經該員同意進入其社群帳號後台，逐一檢視所有貼文、限時動態典藏等所有資料夾，與工作相關計有9則限時動態，均為計算流體力學(CFD)時使用之分析資料，圖片呈現部分外型、溫度分布，紀錄其正在加班，未有重要之性能、設定與數據資料。餘皆與工作無關，且該員於IG上所述ADF訊息為錯誤資訊。漢翔指出，該員行為雖未涉及國防部核定之涉密工項，惟仍屬未遵工作紀律之重大違規，造成國人疑慮，也損及公司形象聲譽，將依規定對該員嚴懲，同時加強員工教育訓練及宣導，另將主動邀請空軍及主合約方中科院就查證情形複查。