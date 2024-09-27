影／郭智輝缺席電價審議委員會　張啟楷：他應該陷入天人交戰

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經濟部長郭智輝連兩次向立法院院會請假，遭在野黨質疑是為了迴避電價議題。民眾黨立委張啟楷今（27）日表示，郭智輝應該陷入天人交戰，呼籲郭智輝是企業出身，在這個關鍵時刻不能夠只有請假，請出來面對。據了解，郭智輝前往台積電（TSMC）熊本廠，協助了解半導體供應商進駐情形。行政院長卓榮泰今日繼續赴立院施政報告及備詢。針對郭智輝連續2日請假，引發在野黨質疑，卓榮泰緩頰說，郭智輝兩、三週前向他報告9月底的重要行程，經討論並了解行程重要性後，同意郭智輝前往。民眾黨立院黨關團今日舉行記者會回應時事議題，針對郭智輝連續兩次向立院告假，張啓楷表示，郭智輝應該陷入天人交戰，居然在電價要審議的時候請假，「我們的經濟部長不見了」，如果照民進黨現在的版本，下個禮拜一工業用電以及中小企業的用電是要再調漲的，不只是衝擊到民生跟物價，也嚴重衝擊產業發展跟中小企業。張啟楷說，根據經濟部中小企業白皮書，台灣中小企業有163萬家，占所有企業98.9%，有913萬2000人在中小企業上班，現在中小企業慘兮兮，電價負擔重，許多中小企業因為這樣子都已經關起來了，「現在政府還不顧人民的死活，你這樣不是對我們的產業是一個重擊嗎？」張啓楷呼籲，郭智輝是企業出身，在這個關鍵時刻不能夠只有請假，請出來面對，不能只聽民進黨或台電的指令，要思考產業發展與人民的辛苦，他也呼籲民進黨政府想一想，今天造成這樣一個惡果，是不是錯誤的政策所造成。