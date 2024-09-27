江蕙粉絲注意！國慶晚會敬老票券200組　10/1抽籤全程直播

「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，由於今年國慶晚會邀請天后江蕙復出開唱，引發各界搶票。北市府提供5000個座位供民眾索票，將於9月30日中午12時開放，每人限索票2張。另外，開放200組（每組2張）敬老票卷，供65歲以上長者索取。「113年國慶晚會敬老票券」已於9月25日完成報名，北市觀傳局指出，10月1日將進行敬老票券人工抽籤，全程將進行直播。
觀傳局表示，這次國慶晚會特別開放部分席位，供民眾免費索票入場，分為線上座位劃位及國慶晚會敬老票券。線上索票將在9月30日星期一中午12點開放，民眾至「udn售票網」加入會員，即可索票劃位，共開放5,000個席位，每會員限索取2張，完成線上索票及劃位後，可選擇電子或紙本取票方式。電子票券於udn售票網APP中，依步驟指示產出入場QRcode；紙本票券則可至全台7- ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET取票，超商將會酌收系統處理費30元。
觀傳局提醒，另因晚會現場攝影機台及相關不可避免原因，B1層105區、112區、113區、114區、121區，L2層205區、221區等部份座位，將會有視野遮蔽狀況，請民眾劃位時斟酌考量，造成不便，敬請見諒。
觀傳局表示，特別為長者制定的「113年國慶晚會敬老票券」線下索票，觀傳局將於10月1日舉辦抽籤且全程線上直播，錄取者每人發放2張入場票券，並以電話通知，共200組（每組2張），一人限錄取1次，後續領票地點及方式請關注國慶晚會官網。另本次活動也與KKday合作推出國慶旅遊套票組合，詳細資訊請見KKday活動官網。
觀傳局也將在臺北大巨蛋旁的松菸大道設置「第二現場」，全程以戶外大螢幕同步轉播大巨蛋場內實況，歡迎未能入場的民眾至「第二現場」，共同慶祝中華民國生日快樂。另也透過電視轉播、網路直播等，讓全球僑胞、觀眾都能線上同步感受晚會的歡慶氛圍。
觀傳局提醒，10月5日國慶晚會將於下午4時開放入場、6時正式開始，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾搭乘大眾交通運輸並提早到場，晚間6時至6時40分禁止出入場；當天台北大巨蛋也將增開接駁車行駛包含松山車站、台北101/世貿、臺北車站、松山機場、捷運公館站及捷運忠孝復興站等6條路線加強運輸。另大巨蛋園區自113年10月5日零時起除月租車輛外，不提供臨時停車，請參加活動民眾多利用捷運等大眾運輸交通工具。更多索票及交通詳情，請至國慶晚會官網查詢
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觀傳局提醒，另因晚會現場攝影機台及相關不可避免原因，B1層105區、112區、113區、114區、121區，L2層205區、221區等部份座位，將會有視野遮蔽狀況，請民眾劃位時斟酌考量，造成不便，敬請見諒。
觀傳局表示，特別為長者制定的「113年國慶晚會敬老票券」線下索票，觀傳局將於10月1日舉辦抽籤且全程線上直播，錄取者每人發放2張入場票券，並以電話通知，共200組（每組2張），一人限錄取1次，後續領票地點及方式請關注國慶晚會官網。另本次活動也與KKday合作推出國慶旅遊套票組合，詳細資訊請見KKday活動官網。
觀傳局也將在臺北大巨蛋旁的松菸大道設置「第二現場」，全程以戶外大螢幕同步轉播大巨蛋場內實況，歡迎未能入場的民眾至「第二現場」，共同慶祝中華民國生日快樂。另也透過電視轉播、網路直播等，讓全球僑胞、觀眾都能線上同步感受晚會的歡慶氛圍。
觀傳局提醒，10月5日國慶晚會將於下午4時開放入場、6時正式開始，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾搭乘大眾交通運輸並提早到場，晚間6時至6時40分禁止出入場；當天台北大巨蛋也將增開接駁車行駛包含松山車站、台北101/世貿、臺北車站、松山機場、捷運公館站及捷運忠孝復興站等6條路線加強運輸。另大巨蛋園區自113年10月5日零時起除月租車輛外，不提供臨時停車，請參加活動民眾多利用捷運等大眾運輸交通工具。更多索票及交通詳情，請至國慶晚會官網查詢