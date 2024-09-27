台積電開高走低、力守千元關卡！台股尾盤無力、終場翻黑跌36點

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美國股市昨（26）日再度走高，其中美光強勁的財測激勵科技股走高，其中費半指數大漲逾3%，連帶激勵台北股市今（27）日開盤上漲120.16點、來到22978.97點，隨後最高一度來到23079.21點、站上23000點關卡，不過遇到獲利了結的壓力，尾盤更是在台積電翻黑的拖累下，終場下跌36.03點或0.16%，收在22822.79點，日K結束連4紅，成交量為4231.16億元。不過台股本週還是表現強勁，累計上漲663.37點或2.99%，週K拉出第三根紅K棒。大盤開高走低翻黑，中小型股也同步走弱，櫃買指數收在今日最低點270.34點、下跌0.64點或0.24%，日K結束連2紅，成交量為1419.15億元。今日個股成交量排行榜前五名：群創、新光金、中鋼、陽明、中信金；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、華星光、奇鋐。權值股跌多漲少，台積電以1020元開出、上漲5元，最高一度來到1025元，不過午盤跳水翻黑，終場下跌15元或1.48%，收在1000元整數關卡，拖累大盤指數就有118點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股整體是呈現上漲的；鴻海是權值三雄中唯一守穩紅盤的個股，以192元開出、上漲2.5元，最高一度來到194元，終場上漲1.5元或0.79%，收在191元，貢獻大盤指數就有6點；聯發科多空激戰，早盤開在盤上、最高來到1305元，不過遭到賣壓調節翻黑，終場不敵空軍氣燄，下跌10元或0.79%，收在1260元，拖累大盤指數就有5點。權值股熄火，但今日盤面上非電族群氣勢兇猛。主要是反應到中國一系列救市政策，中國官方為了穩經濟、救股市接連出招，中國國家主席習近平更是表態「要努力提振資本市場」，因此激勵中國、香港股市連日走高。再加上中鋼宣布，熱軋底材價格下調1000至1200元，但仍比國際行情高出30至50美元。本週宣告再降1000元後，昨天進一步降400元，總計1400元的降幅引起買家高度關注，這些動作是為了有效抵禦來自南韓和日本的低價鋼材，穩定國內鋼鐵市場秩序，並預期將促進下游廠商的提貨量，對中鋼第四季的營運表現帶來正面影響。因此鋼鐵股今日掀起漲停潮，類股指數大漲逾4%，其中海光、中鴻、彰源、威致、志聯、新鋼、燁興、聚亨亮燈漲停，第一鋼飆漲逾8%，官田鋼、建錩、運錩上漲逾7%，燁輝、中鋼上漲逾6%，大成鋼、有益、高興昌上漲逾5%。中國人民銀行也在今日早上宣布、即日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），消息一出，激勵中國、香港股市今日走高，台股相關中概股、ETF也跟著走高，淘帝-KY、亞德客-KY、台達化、台玻、聚亨、鮮活果汁-KY亮燈漲停，藍天、聯成上漲逾8%，中租-KY、榮成上漲逾7%，台塑、南亞、燁輝、華新、長興、中鋼、百和興業-KY上漲逾6%，美食-KY、農林、大洋-KY、益航、麗豐-KY、裕日車上漲逾5%。