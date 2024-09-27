蘋果iPhone 16頻傳銷售不如預期　童子賢勸：大家不要太焦慮

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市場頻頻傳出蘋果iPhone 16銷售不如預期，和碩董事長童子賢今（27）日表示，基於職業道德無法公開評論個別客戶的產品與銷售情況，但還是勸大家不要太焦慮，市場有時候會對1到3個月的銷售情況做太細膩的評估。童子賢今日出席2024台灣人工智慧年會，以「AI驅動的革命：台灣產業的機遇」發表主題演講，受訪時談及電價調漲、蘋果新機銷售情況等議題」。談及市場傳聞蘋果新機銷量時，童子賢表示，基於職業道德，他無法評論個別客戶的產品與銷售情況，但也指出市場不應該對短期內的銷售數據過於焦慮。同時，提到AI持續帶動換機效應，童子賢表示，從華碩、宏碁來看，筆電銷售情況都比年初預估的還好，可見AI在PC領域有所發酵，帶動換機效應，而手機方面則仍有機會透過AI功能加持，推升消費者換機意願。童子賢對AI技術的未來發展持樂觀態度，他指出，未來AI將進入所有數位產品，從製造流程到藥物開發，AI的應用將加速各行業的生產效率。同時透露和碩目前正導入AI技術協助提升設計、業務到製造的整體流程，期待未來能藉此進一步優化公司的運營模式。