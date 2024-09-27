店家愛用「打卡5星換贈品」危險了！Google祭狠招禁止　台灣在列

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▲Google決定出手遏止打卡換贈品亂象，先前Google地圖官方部落格就宣布將禁止「不實互動」。（圖／翻攝Google）

▲Google祭出「警告標籤」狠招，防止Google地圖評論被拿來當店家以促銷方式獲取不實評論。（圖／X@mblumenthal）

台灣許多店家最愛的「打卡5星換贈品」未來恐成絕響！近期Google悄悄針對針對Google Maps上的「不實互動、虛假評論」制定反制系統，只要店家被發現以「打卡5星換贈品」的行為，其地標將會被貼上警告標籤，在台灣也已經開始實行。現代人出遊、吃飯都相當仰賴Google Maps，在選擇用餐地點與旅遊景點時，第一步驟就是先拿起手機開啟地圖查看當地的星數與評價內容。這也讓許多商人瞬間想到最划算的廣告方式，就是提供贈品、優惠，來換取顧客給予地標5星好評。不過也因為這樣，許多餐廳口味不佳或景點明明沒這麼好玩，卻還是能累積出高星評價，導致後續客人遭誘騙慘踩雷。開始讓許多用戶對 Google Maps 評論的可信度打上大問號。Google決定出手遏止這樣的亂象，先前Google地圖的官方部落格就宣布，將禁止「不實互動」，提到若「店家以提供金錢、折扣、免費商品和/或服務等手段，利誘消費者發布內容」，或是「客人撰寫內容並非以真實體驗為依據，且無法確實反映地點或產品的實際狀況」、「透過多個帳戶發布內容，企圖操弄地點評分」等等，都在不實互動的範疇內，Google都會予以刪除。據科技媒體《The Verge》報導，Google還打算進一步增加懲罰力道，不但刪除假評論外，也將限制店家在一定時間內無法獲得新評論、隱藏特定時間內的星級和評論，，直接在店家的地標用紅色驚嘆號示警用戶，勿受不實互動資訊誘導前往。據了解這項政策最初是在英國實施，Google也將其擴及至全球推行，而台灣的Google地圖，似乎也已經能看到這項功能實施，未來店家祭出「打卡5星換贈品」的促銷行為，恐將成為絕響。