射擊練習「槍托扛肩」！網酸爆：想毀容　竹市民政局長高EQ回應

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新竹市代理市長邱臣遠昨日前往新竹關西營區視察替代役備役役男射擊訓練，民政處處長施淑婷也到場參與。然而，她在臉書上分享的照片，卻意外引發網友熱議，施淑婷在照片中將T91步槍的槍托直接扛在肩上，而非抵住肩窩，讓網友紛紛留言嘲笑：「是在拿火箭炮嗎」、「想毀容嗎」。施淑婷今（27）日回應表示，照片實際上是槍支重量的體驗，也並非是替代役男的實彈射擊訓練。對於網友發言，她都予以尊重。施淑婷昨日晚間臉書發文內容稱「閉上一隻眼睛時，想要的一切變得更加清晰。睜開兩隻眼睛時，發現距離與理想一樣遙遠」，但姿勢錯誤引來網友酸爆，是想把自己的眼睛打瞎還是毀容？還是以為在拿火箭砲。施淑婷發文後1小時也驚覺自己持槍姿勢有誤引起爭議，回文自嘲「大家都有看出理想與現實的距離，理想打敵人、現實打瞎自己的眼」。面對爭議，施淑婷回應表示，昨天發文的照片實際上是槍支重量的體驗，也並非是替代役男的實彈射擊訓練，至於臉書發文內容，有的人會喜歡、也有人不喜歡，民眾都可以自由地表達與討論，她都予以尊重。