外資再買逾200億！三大法人連7日加碼台股　誰在賣？台股收跌36點

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台北股市今（27）日終場下跌36.03點或0.16%，收在22822.79點，日K結束連4紅，成交量為4231.16億元；其中三大法人合計買超272.21億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連7買」買超246.9億元；投信「連30買」，今日買超3.54億元；自營商（自行買賣）「連7買」買超21.77億元，合計三大法人買超272.21億元。美國股市昨日再度走高，其中美光強勁的財測激勵科技股走高，其中費半指數大漲逾3%，連帶激勵台北股市今日開盤上漲120.16點、來到22978.97點，隨後最高一度來到23079.21點、站上23000點關卡，不過遇到獲利了結的壓力，尾盤更是在台積電翻黑的拖累下，終場下跌36.03點或0.16%，收在22822.79點，日K結束連4紅，成交量為4231.16億元。不過台股本週還是表現強勁，累計上漲663.37點或2.99%，週K拉出第三根紅K棒。中小型股也同步走弱，櫃買指數收在今日最低點270.34點、下跌0.64點或0.24%，日K結束連2紅，成交量為1419.15億元。權值股跌多漲少，台積電以1020元開出、上漲5元，最高一度來到1025元，不過午盤跳水翻黑，終場下跌15元或1.48%，收在1000元整數關卡，拖累大盤指數就有118點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股整體是呈現上漲的；鴻海是權值三雄中唯一守穩紅盤的個股，以192元開出、上漲2.5元，最高一度來到194元，終場上漲1.5元或0.79%，收在191元，貢獻大盤指數就有6點；聯發科多空激戰，早盤開在盤上、最高來到1305元，不過遭到賣壓調節翻黑，終場不敵空軍氣燄，下跌10元或0.79%，收在1260元，拖累大盤指數就有5點。今日個股成交量排行榜前五名：群創、新光金、中鋼、陽明、中信金；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、華星光、奇鋐。