「小號陳柏惟」和盧秀燕相見歡　24歲賽車手角田裕毅狂嗑珍奶炸雞

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▲24歲的角田裕毅，輪廓酷似前台中市立委陳柏惟。（圖／台中市政府提供，2024.09.27）

▲忙著喝珍奶的角田裕毅，抬頭見大家都在看他，大方比出加油的手勢。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.27）

▲都站起來要趕場了，角田裕毅還捨不得放下珍奶，一旁的盧秀燕看著有趣。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.27）

Red Bull Showrun Taichung 將於明天在台中市政路封街舉辦，市長盧秀燕今天為24歲日籍賽車手角田裕毅安排歡迎會，輪廓酷似前立委陳柏惟的角田，夢想是開一家餐廳，他當場被盧秀燕準備的珍奶、繼光香香雞征服，大家站起來要前往賽車車庫時，還忙著捧杯子多吸幾口珍奶，現場車迷狂讚好可愛。明天中午登場的Red Bull Showrun Taichung，是首次有F1賽車在台灣街頭飆速展演的活動，現役一級方程式賽車手、目前效力於Visa Cash App RB F1車隊的日本車手角田裕毅，將駕駛2012年冠軍賽車RB8，示範包含甩尾、直線加速等技巧，並現場展現原地燒胎（Donuts）等賽車經典技術。角田裕毅是F1本賽季排名最高的亞洲車手，眼尖的車迷覺得，他神似年輕版的前台中市立委陳柏惟，即使是年薪百萬美元的職業賽車手，他仍充滿童心，今（27）日下午和主辦單位一起拜會台中市政府，盧秀燕幕僚準備春水堂珍珠奶茶、繼光香香雞、阿根廷魷魚、長崎蜂蜜蛋糕款待籌備團隊，令角田裕毅眼睛一亮，剛坐下就端起珍奶杯狂吸。抬頭見大家都在看他，還大方比出加油手勢。盧秀燕和眾人寒暄時，問起大家這幾天吃台中美食的感想，車隊活動經理Oscar Cooper說他特別愛鼎泰豐小籠包，已經光顧4次，此時角田裕毅忙著把繼光香香雞塞進嘴巴，吃得津津有味。輪到自己發言時，他抱怨經理自己去吃鼎泰豐沒帶上他，理由是害怕被他吃垮，還透露自己最大夢想不是當賽車手，而是吃遍美食、有朝一日開餐廳當老闆。他開玩笑說，來市府的路上看到很多測速照相機，「希望市長明天別開我罰單」。