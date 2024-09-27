鋼鐵股重返榮耀？6檔漲停、中鋼飆6%　分析師示警：長期趨勢看空

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中國大陸為提振經濟，出招救市，影響塑化、鋼鐵族群強漲。分析師接受《NOWnews今日新聞》採訪分析，此次鋼鐵股的表現僅是跌深後的反彈，並非回升，相關類股上頭層層套牢賣壓，再者，外資持股比例低，借券賣出餘額高達47萬，長期趨勢看空。中國大陸為穩定經濟、救股市，接連出招，除了貨幣政策調降存款準備率2碼外，國家主席習近平更表態「要努力提振資本市場」，後續可望有更多財政政策利多出爐。種種提振經濟的言行，激勵陸港股連日飆漲，連帶受到中國市場影響甚深的塑化與鋼鐵族群同步勁揚。台塑、南亞漲約半根停板，鋼鐵族群的燁興、中鴻、威致、彰源、新鋼、海光等6檔今日盤中強攻漲停板，中鋼盤中勁揚7%，終場漲逾6%。投資人好奇，難道鋼鐵股要迎來春燕了嗎？分析師郭憲政表示，此次鋼鐵股的表現僅是跌深後的反彈，並非回升。雖然中國鋼鐵產量減少對於股市來說是利多消息，但東南亞尤其越南鋼鐵廠崛起，開始大量傾銷，2大影響股價的因素一漲一消相抵。然而，鋼鐵股上頭層層套牢賣壓，長期趨勢看空，目前還未能看到底部，此次技術性的反彈，僅是短暫現象。觀察外資在中鋼的持股比是長期不看好鋼鐵股的原因之一，從2022年3月20.8％開始降到現在的14.2%，外資持股比例低，加上借券賣出餘額高達47萬張（台積電僅1.2萬張），是很嚴重的問題，代表外資對鋼鐵並不樂觀。