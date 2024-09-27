不避戰只備戰？趙少康痛批賴清德：置國家跟人民的命運於險境

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總統賴清德昨（26）日在首次「全社會防衛韌性委員會」中，提到未來將在全台培養40萬民兵，投入全社會防衛。對此，資深媒體人趙少康今（27）日在臉書發文痛批賴清德，「不避戰只備戰」，認為賴置國家跟人民的命運於險境。趙少康在臉書質疑，賴宣稱要訓練40萬民兵，在必要時支援軍事行動，又強調絕對不會簽署兩岸和平協議，「難道賴清德是暗示正在針對兩岸開戰做準備？」趙少康強調，戰火無情，飛彈不長眼睛，一旦發生戰事，還是要靠職業軍人以及後備軍人動員，不能靠黑熊學院小孩玩大車，跟扮家家酒一樣。趙少康續提醒，現在各行各業都缺人，未來國家建設需才、需錢孔急，然而賴清德身為國家領導人，不把心思跟預算用在民生建設、社會福利、教育資源、提升醫護人員待遇，卻只想著怎麼打仗？靠擺這些陣勢討好美國人？趙少康指出，賴清德跟民進黨不斷強調，面對大陸威脅，台灣不能停下備戰腳步，但是他們都刻意忽略，備戰前，一個負責任的政府更應該做的是「避戰」。呼籲政府改善兩岸關係、減少挑釁，才能降低台海發生戰爭的機率。趙少康最後提到，賴清德明明知道，不論兩岸、朝野，他的實力都明顯不夠，「還是輸打贏要，讓烽火連天」，痛批賴是置國家跟人民的命運於險境。