遭批迫害憲政精神　藍反嗆綠委事後放炮

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由國民黨立委翁曉玲提案，攸關提高釋憲判決門檻的《憲法訴訟法》修正草案，今（27）日在立法院逕付二讀，遭民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批藍白立委迫害憲政精神。國民黨團則發新聞稿回擊，院會處理時無人提出反對，民進黨出席立委連20人都沒有，黨團只能事後放炮對上面交代了嗎？根據《憲法訴訟法》部分條文修正草案內容，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至三分之二。對此，吳思瑤表示，該法案形同架空、癱瘓憲法法庭，盼藍白立委不要一再迫害憲政精神。國民黨團表示，現行《憲法訴訟法》規定，會出現僅三、四位大法官即形成多數意見而作成判決，連15位大法官中過半同意人數都湊不足的狀況，絕對少數就能成為憲法法庭最終解釋判決，如此粗糙、反民主決議程序，這樣一個無法與國際民主先進國家接軌的憲法法庭，不應立即改革嗎？國民黨團指出，今日順利逕付二讀，院會處理時並無任何黨團及委員提出不同意見，若民進黨團有意見，為何院會處理本案時綠委出席三三兩兩，出席人數不到20人？動員不力，難道把總統賴清德的話當馬耳東風？黨團只能事後放炮對上面交代了嗎？如果民進黨政府多頭馬車、各行其事、重要政策意見內部意見都無法整合，才是現在中華民國最大的憲政危機。