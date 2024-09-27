胡瓜陪11位嫩妹嗨玩東區！突興奮喊「要脫嗎？」　同樂畫面流出

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▲AKB48 Team TP推出新歌，還將舉辦發售紀念握手會。（圖／好言娛樂提供）

「國民女團 」AKB48 Team TP本月推出第8首單曲〈24/7 Shining〉，在預購時即大破17000張，日前也獲邀登上綜藝天王胡瓜（瓜哥）的YouTube節目《下面一位》，甜美又乖巧的11位Team TP女孩，在現場把胡瓜逗得好開心，女孩們還帶胡瓜一起到東區的複合式KTV，胡瓜一進包廂馬上興奮喊「要脫嗎？」還作勢脫掉上衣，惹得現場哈哈大笑。近來AKB48 Team參加胡瓜節目《下面一位》，胡瓜直接表示，這是《下面一位》開播以來福利最好的一集，「因為其他集不是上山下海、就是服務老人小孩。」但下秒他也打趣道，「好像一個阿公，帶11個孫女出遊。」眾人在節目上，還到東區複合式KTV一起同樂，她們在豪華包廂中布滿小球的池子裡歡迎胡瓜，讓胡瓜一看到超興奮，打趣說：「要脫嗎？」並作勢要脫上衣，女孩們聽聞趕緊阻止，笑說：「是脫鞋子啦～」 大夥隨後邊泡腳邊KTV，唱得不亦樂乎。此外，「瓜心大悅」的胡瓜為了好好照顧AKB48 Team TP，特別主動表示要招待貴客吃飯，女孩們急忙婉拒表示吃便當就好。不過下秒出現的卻是店中一個要價880元的便當，裡頭清一色是由日本空運來台的食材，有海膽、鮪魚、和牛等，讓瓜哥整個大驚失色，把好料全給女孩們享用，自己則叫了一杯白開水喝，使AKB48 Team TP都感動不已。接著胡瓜笑說，為了把飯錢賺回來，「要直接把女孩們推出去賣」，實則是安排AKB48 Team TP有多一個打歌機會，他還親自「下海」，跟著女孩在信義區最熱鬧的徒步區街頭唱跳〈24/7 Shining〉，胡瓜站C位俏皮跟女孩一起比手勢跳舞，身手靈活超可愛，最後女孩們邀請瓜哥參加握手會，還說：「希望很快再見呦。」AKB48 Team TP〈24/7 Shining〉發售紀念握手會，將會於10月26、27日在松山文創園區4號倉庫盛大舉行，只要購買〈24/7 Shining〉單曲就可免費登記參加。