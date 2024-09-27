環境部：14家SRF廠退場　年底前對重金屬、戴奧辛加嚴排放標準

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環境部今（27）日公布台灣66家固體再生燃料（Solid recovered fuel, SRF)廠商的體檢結果，一共針對廢棄物管理、進廠管理、設備管理及產品管理等面向進行輔導事宜，其中製造廠52%至70%符合，30%至48%待加強，而在使用廠則有90%以上符合，僅有6%待加強。常務次長沈志修表示，年底前將針對重金屬鉛、鎘、汞，以及戴奧辛擬定空污排放加嚴標準。「一次體檢就是一次理解。」環境部長彭啓明表示，SRF已在台灣發展5年，法規雖已完整但非完美，這次的體檢行動即是邁向完美的首步，而在連續3個月密集查訪溝通之下，面對未來環境部將會加嚴SRF製造標準與空污排放標準，也在今年底提出政策白皮書，建構SRF轉廢為能良好的發展環境。彭啓明表示，經體檢後不僅業者更能理解政府政策，政府也更理解產業現況，在溝通後約有20%，也就是有14家點SRF廠商退出SRF市場，雖然留下的SRF廠商勢將注入更多心血與投資，「但這不是增加企業的成本，而是增加臺灣的資產。」彭啓明指出，為了促進物質循環與減少使用煤，國際都在設法妥善運用SRF，尤其目前國內每年仍有180萬噸的事業廢棄物直接進入各個縣市焚化爐，不僅沒有妥善做好資源循環，並且排擠家戶垃圾的處理量能，造成各地垃圾山問題。「反觀歐洲SRF業者已有完整的分選設備，我們部分業者目前卻還很簡陋。」彭啓明指出，SRF的目的是在「以廢轉能」，但是即使是非有害、適合燃燒的廢棄物，如果性質混雜，仍然無法製成「好的SRF」，唯有經過純化去除雜質，再以均質化轉製成為SRF，提供SRF使用廠作為燃料使用，才是好的固體再生燃料。環境部統計，5年以來SRF已從8家廠商成長至66家，產量也從每年5.5萬噸成長至約30萬噸，換言之每年已有30萬噸SRF取代燃煤成為燃料。擔任體檢團召集人的環境部常務次長沈志修表示，SRF體檢邀請廢棄物處理技術、廢棄物運作管理、空氣污染防制、環境檢測等各方面的專家學者共同參與其中，全面針對66家業者，包括48家製造廠、18家使用廠進行體檢，不僅是在檢視業者的現場作業狀況，重要的是與業者雙向溝通，在查訪後體檢團隊也與業者進行座談，針對業者的問題「對症下藥」輔導SRF業者升級。沈志修說明，目前國內SRF使用廠90%以上作為資本額上億的大廠，紙業、水泥業為主，使用燃煤混燒，業者都說願意加裝防制設備符合排放標準，環境部年底前將提出空污排放加嚴標準，針對重金屬鉛、鎘、汞比照大型焚化爐排放標準，尤其各界最關注的戴奧辛，將把排放標準統一加嚴至0.1ng-TEQ/NM3 。資源循環署長賴瑩瑩表示，退出的14家SRF廠商當中，包括自願退出的有4家，其中2家製造廠由於SRF非其主要的營運產品，規劃取消相關製程，還有2家使用廠則因改用其他燃料，規劃取消使用SRF。賴瑩瑩說明，另外10家轉型的皆為SRF製造廠，包括廢木材3家、廢橡膠3家、廢車粉碎殘餘物4家，由於廢棄物性質單純、再利用技術也較成熟，而可從事其他再利用產品或輔助燃料，環境部對於持續運作的廠商，其待加強的部分也會持續監督輔導改善。賴瑩瑩直言，製造廠端「銷售流向是最讓環境部最不滿意的部分」，因有18家發生未確實申報的現象，也是未來加嚴管理的重點所在，包括要求製造廠建立允收標準與檢查機制，也在進料區安裝CCTV系統等監控改善。至於目前SRF製造廠普遍已能生產較高品質等級的SRF，賴瑩瑩坦言，環境部也將可能評估加嚴品質標準，促進業者提升品質。彭啓明指出，既有SRF業者與有意新設SRF者，面對環境部將採全球最嚴標準均說接受與配合，認為若有標準就知道怎麼做，雖有負擔但對台灣也是好的事情。環境部表示，依據SRF體檢報告結果，在年底前提出SRF管理辦法、提升管理法令位階，規劃方向包括新增網路申報項目、建立第三方驗證制度、CCTV設置查看等。另對SRF使用廠空氣污染排放的重金屬、戴奧辛，環境部指出，將採統一而且最為嚴格的大型焚化爐標準，加測戴奧辛前驅物(CO、HCl)與檢測頻率，期待能進一步提升SRF的產業水準，相關法規預計今年底發布，環境部並且強調，預計今年底提出SRF白皮書，建構SRF轉廢為能良好的發展環境。