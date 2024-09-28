U19籃球聯盟新球季點燃戰火！傳統強隊與俱樂部球隊一決雌雄

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U19籃球聯盟本周日(29)將在台北市點燃戰火，並同時於五地開打，分別為信義運動中心、北安休閒運動中心、台北醫學院、和平籃球館暖身館、靜修女中，這據福康文教基金會董事長陳建豪表示，大學畢業後從美國回到台灣，發現國內的基層籃球發展已如日中天，便想到要用不同的方式幫助這些在基層被埋沒的青少年籃球人才，因此近年來透過國小體總理事長陳煥修的互動與合作，協助U19籃球聯盟成立，目的在幫助19歲以下的青少年選手打造一座舞台，不只是市場上的舞台，更在數位時代的世界裡讓他們未來的教練、父母.親朋好友甚至是心儀的對象看到自己的努力。主辦單位福康文教基金會董事長同時也是優十久籃球聯盟創始人陳建豪為了讓所有參賽隊職員也能享有職業賽事規格，也特別在季中舉辦職業比賽才有的明星賽，當天進場的觀眾可欣賞到各隊明星球員使出渾身解數大展身手，據陳建豪補充表示，包含許多知名俱樂部球隊如台北 Mamba,、信義 Heat、Empower 引爆、Falcons台北、TKO等也都報名這次的聯賽，知名的學校有信義國中、大安國中、安康國中、錦和高中國中部、龍門國中、中和國中、光榮國中、網溪國小、復興國小、博愛國小、安坑國小等，這些知名的傳統勁旅校隊遇上社區俱樂部的民間高手會激盪出什麼樣的精彩內容勢必要親臨現場才能感受。去年國中組冠軍為信義國中；國小組則是Ballin 頑球奪冠，上個賽季才加入Mamba俱樂部的高梵清, 能內能外的他希望向他最喜歡的NBA球員Paolo Banchero的球風學習， 成為Mamba攻守的新王牌球員。來自南港國小的鍾承希自四年級加入信義Heat俱樂部就嶄露了超齡的得分天賦，從第一次練球就用柔順的放球手感，大膽靈活的腳步創造力和毫無畏懼的大心臟，讓教練們讚不絕口。鍾承希身為最佳第六人的砍分能力也成功幫助Heat俱樂部的第一季比賽就贏得了福康盃的U11組冠軍，而隨後加入南港國小籃球隊，歷經更高強度的體能訓練後已經練就極佳的體能及對抗性，也更懂得在吸引防守的關注後分球傳導製造隊友的得分機會，並且在防守端的引響力更是上升了一大檔次，不管在任何比賽都是一位可以勝任進攻重擔、幫助球隊贏球的雙能衛福康文教基金會董事長陳建豪補充說明，U