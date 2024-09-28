籃球／登峰造極邀請賽　高女永仁、高男光復逆襲分組第一晉級4強

2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽預賽最後1天賽程，高女組永仁高中以78：59輕取南山高中，比較相關勝負關係與正負分後，分組第1晉級4強，高男B組狀況類似，光復高中以71：58擊敗東泰高中，登上高男組預賽B組第1。
永仁前日被陽明高二許語珊最後12秒籃下放進致勝兩分，以69比71落敗，4強出現危機，不過今天重整旗鼓，拿下關鍵勝利，一姐陳薇涵19分、13籃板、5助攻、3抄截，黃少嫚18分，高一菜鳥黃翊蓁17分。
高女B組預賽，永仁、陽明、南山等，比較交手成績與正負分後，永仁正17，分組第1，陽明負7，分組第2，兩隊晉級4強決賽，南山負10，分組第3，只能與3戰盡墨的普門高中，打5至8名的名次賽。
永仁國中黃翊蓁有明星臉
笑起來很像是藝人方文琳年輕時的黃翊蓁，就讀永仁國中部2年級時，有1次球隊要到會議室開會檢討，她看到擺了一桌的西瓜，就大喊「strawberry」，引起哄堂大笑，之後她才知道原來那是草莓的英文，西瓜的英文是「watermelon」！
自此之後，「西瓜草莓傻傻分不清楚」的黃翊蓁就有了「草莓」的綽號，這也不是沒好處，黃翊蓁笑說：「我就開始很認真的學英文了！」
新竹內戰在登峰造極上演，光復高中以71：58擊敗東泰高中，登上高男組預賽B組第1，東泰2連勝吞首敗，但仍為B組第2，兩隊都晉級4強，泰山高中則無緣4強。
光復今天登錄12人都有得分，謝昀達14分，陳相榮11分，東泰邱繼揚23分與9籃板。
光復、東泰、泰山等3隊同為2勝1敗，交手戰績也同為1勝1敗，比較正負分，光復正6，B組第1，東泰正3，B組第2，都晉級4強，泰山負9，B組第3，日本高岡第1，3戰盡墨，B組第4。
HBL傳來震撼消息，新學年度每隊註冊人數將從12人增為15人，但在30日前就要報名，時間很趕，光復總教練陳定杰說：「這對一些HBL強校影響不大，因為陣容深度比較夠，對於我們，也不用再那麼頭大，有不少球員可能因此報得到名。」
陽明高中三劍客，盧柏岑砍進30分與8籃板，中鋒許語珊27分與13籃板、3阻攻，控球陳宥妡1聯手砍進70分，帶領球隊90：78力退普門高中。
泰山高中以108：68輕取來自日本的高岡第一，高一的詹竣丞攻下全場最高的31分，他原為新北國中籃球名校光榮國中的隊長，連續兩年都未能幫助球隊打進預賽，都止於資格賽，詹竣丞一直沒有屬於自己的官方版球衣，不過HBL新學年度即將可以如願，穿上屬於自己的球衣。
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高女B組預賽，永仁、陽明、南山等，比較交手成績與正負分後，永仁正17，分組第1，陽明負7，分組第2，兩隊晉級4強決賽，南山負10，分組第3，只能與3戰盡墨的普門高中，打5至8名的名次賽。
永仁國中黃翊蓁有明星臉
笑起來很像是藝人方文琳年輕時的黃翊蓁，就讀永仁國中部2年級時，有1次球隊要到會議室開會檢討，她看到擺了一桌的西瓜，就大喊「strawberry」，引起哄堂大笑，之後她才知道原來那是草莓的英文，西瓜的英文是「watermelon」！
自此之後，「西瓜草莓傻傻分不清楚」的黃翊蓁就有了「草莓」的綽號，這也不是沒好處，黃翊蓁笑說：「我就開始很認真的學英文了！」
新竹內戰在登峰造極上演，光復高中以71：58擊敗東泰高中，登上高男組預賽B組第1，東泰2連勝吞首敗，但仍為B組第2，兩隊都晉級4強，泰山高中則無緣4強。
光復今天登錄12人都有得分，謝昀達14分，陳相榮11分，東泰邱繼揚23分與9籃板。
光復、東泰、泰山等3隊同為2勝1敗，交手戰績也同為1勝1敗，比較正負分，光復正6，B組第1，東泰正3，B組第2，都晉級4強，泰山負9，B組第3，日本高岡第1，3戰盡墨，B組第4。
HBL傳來震撼消息，新學年度每隊註冊人數將從12人增為15人，但在30日前就要報名，時間很趕，光復總教練陳定杰說：「這對一些HBL強校影響不大，因為陣容深度比較夠，對於我們，也不用再那麼頭大，有不少球員可能因此報得到名。」
陽明高中三劍客，盧柏岑砍進30分與8籃板，中鋒許語珊27分與13籃板、3阻攻，控球陳宥妡1聯手砍進70分，帶領球隊90：78力退普門高中。
泰山高中以108：68輕取來自日本的高岡第一，高一的詹竣丞攻下全場最高的31分，他原為新北國中籃球名校光榮國中的隊長，連續兩年都未能幫助球隊打進預賽，都止於資格賽，詹竣丞一直沒有屬於自己的官方版球衣，不過HBL新學年度即將可以如願，穿上屬於自己的球衣。