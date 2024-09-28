籃球／登峰造極邀請賽　高女永仁、高男光復逆襲分組第一晉級4強

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2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽預賽最後1天賽程，高永仁前日被陽明高二許語珊最後12秒籃下放進致勝兩分，以69比71落敗，4強出現危機，不過今天重整旗鼓，拿下關鍵勝利，一姐陳薇涵19分、13籃板、5助攻、3抄截，黃少嫚18分，高一菜鳥黃翊蓁17分。笑起來很像是藝人方文琳年輕時的黃翊蓁，就讀永仁國中部2年級時，有1次球隊要到會議室開會檢討，她看到擺了一桌的西瓜，就大喊「strawberry」，引起哄堂大笑，之後她才知道原來那是草莓的英文，西瓜的英文是「watermelon」！新竹內戰在登峰造極上演，光復高中以71：58擊敗東泰高中，登上高男組預賽B組第1，東泰2連勝吞首敗，但仍為B組第2，兩隊都晉級4強，泰山高中則無緣4強。光復今天登錄12人都有得分，謝昀達14分，陳相榮11分，東泰邱繼揚23分與9籃板。HBL傳來震撼消息，新學年度每隊註冊人數將從12人增為15人，但在30日前就要報名，時間很趕陽明高中三劍客，盧柏岑砍進30分與8籃板，中鋒許語珊27分與13籃板、3阻攻，控球陳宥妡1聯手砍進70分，帶領球隊90：78力退普門高中。