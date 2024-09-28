山陀兒颱風今生成！強度「直逼中颱上限」　吳德榮：將帶來致災雨

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▲吳德榮指出，準颱風山陀兒強度直逼中颱上限，甚至有更強的機率。（圖／取自中央氣象署）

台灣東南方海面的熱帶性低氣壓TD22，今（28）日將發展為今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon），目前時速6公里向西南西移動。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，根據中央氣象署路徑預測，準颱風山陀兒將「V型迴轉」北上接近台灣，未來強度直逼中颱上限，甚至有更強的機率，台灣週一起風雨逐漸增強，屆時東北部山區將有致災雨。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據今日清晨紅外線雲圖顯示，熱帶低壓向西南移至呂宋島東北方海面，仍在持續增強中，今日將發展成第18號颱風「山陀兒」。最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，準颱風山陀兒路徑先往西南再往北轉，沿台灣東側近海北上，路徑的不確定性仍很大。最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬圖亦顯示，系集成員大致平均分散在台灣兩側，故無法排除準颱風山陀兒未來路徑更接近台灣的機率。由於其未來行經的海域，海洋熱含量(OHC)高、垂直風切小，有利其快速增強，系集模擬顯示，準颱風山陀兒強度直逼中颱上限，甚至有更強的機率。至於準颱風山陀兒何時帶來風雨？以目前氣象署預測的路徑預估，下週一（30日）風雨逐漸增強，下週二、三（1、2日）風雨最大，下週四（3日）風雨漸歇。北部、東半部受影響最大，東北部山區將有致災雨，中南部因地形屏障，受災相對較小。但是路徑如果更近台灣，各地的風雨都將增大，威脅也更大，需要密切觀察，並應及早作好防颱準備。那麼今日天氣如何呢？中央氣象署表示，今、明兩日受到東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，台灣北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。