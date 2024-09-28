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F1台中／首場F1賽車天氣！山陀兒颱風估今生成　台中氣溫、降雨率

記者鍾怡婷/綜合報導

▲Red Bull Showrun Taichung活動即將在9月28日、在七期市政路進行封街展演，台中天氣晴時多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（圖／Red Bull提供）
▲Red Bull Showrun Taichung活動即將在9月28日、在七期市政路進行封街展演，台中天氣晴時多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（圖／Red Bull提供）
Red Bull Showrun Taichung今（28）日在台中盛大登場，是台灣首場F1賽事，雖即將生成的山陀兒颱風虎視眈眈，預估將在今日生成，不過好消息是，台中受到影響沒有北台灣、東部明顯，今（28）日為晴時多雲的天氣，午間較悶熱請適時補充水分，午後有局部短暫雷陣雨，外出活動攜帶雨具。

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據中央氣象署預報資料顯示，台中市今（28）日東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，為晴時多雲的天氣，氣溫攝氏25至30度，午間較悶熱請適時補充水分，午後有局部短暫雷陣雨，外出活動攜帶雨具。

今（28）日臺中沿海地區平均風力4至5雷雨區陣風8級，上午轉5至6雷雨區陣風9級，下午再轉6至7雷雨區陣風10級，船隻或沿岸活動，請注意安全。

以賽事舉辦的場地台中西屯區來說，10時至12時開放入場的時間，降雨機率僅有10％，溫度約29度至攝氏34度；下午12時至15時賽事舉辦期間，降雨機率為20%，要留意午後局部短暫雷陣雨，高溫可達攝氏36度，整體還是偏悶熱，提醒民眾要在空擋時間補充水分，做好萬全準備。 

▲賽事舉辦的場地台中西屯區來說，10時至12時開放入場的時間，降雨機率僅有10％，溫度約29度至攝氏34度。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲賽事舉辦的場地台中西屯區來說，10時至12時開放入場的時間，降雨機率僅有10％，溫度約29度至攝氏34度。（圖／翻攝自中央氣象署）
🔴Red Bull Showrun Taichung F1賽車

📍活動日期：2024年9月28日（六）

📍活動地點：臺中市政路前（封街展演）

📍「Red Bull Showrun Taichung F1賽車」活動時程表
10:00 - 12:00 開放入場（請預留足夠時間入場，將有兩道驗票關卡）

12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung

🔴「Red Bull Showrun Taichung F1賽車」交通接駁
由於現場將會進行交管封路，周遭停車場將都暫停開放，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具前往會場，請提早出門，避免錯過精彩表演。

📍台中捷運
「市政府站」：購買Ｎ區的民眾於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。

「水安宮站」：購買Ｓ區的於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。

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