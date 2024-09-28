928教師節優惠！全台40大餐飲品牌整理　最優買一送一、火鍋6.6折

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▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳吃到飽，即日起至9月30日，推出只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折。（圖／六福萬怡提供）

▲「貳陸日全食」半自助式餐廳即日起至9月30日，出示教師證即享午晚餐8.5折。（圖／承億酒店提供）

▲「這一鍋」麻辣火鍋推出持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四平日於16:00前至門殿用餐滿低消，可享「全單66折」優惠。（圖／這一鍋集團提供）

▲「叁加叁」泡椒酸菜魚，活動期間持相關證件消費享「單點全品項66折」優惠。（圖／這一鍋集團提供）

▲「肉次方」為王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，目前全台共6間門店，總是一位難求深受年輕族群歡迎。（圖／王品集團提供）

▲高雄英迪格酒店「Craft 咖啡廳」因應教師節推出限定新品，且即日起至9月28日，四人同行出示教職員證，單筆消費享8折優惠。（圖／高雄英迪格提供）

▲拿坡里炸雞專賣店「炸雞買一桶送一斤」，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」免費送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元。（圖／記者蕭涵云攝）

今天是9月28日教師節，全台各業者紛紛推出只要秀出教師證，即享有專屬優惠，且不僅有9月28日，而是直接優惠到9月底甚至10月初，像是吃到飽餐廳買一送一的優惠，速食業者也有多種商品買一送一，另外火鍋品牌整桌人都享6.6折折扣《NOWnews今日新聞》整理全台包含吃到飽餐廳的各個餐飲品牌共40個，其教師節優惠內容完整整理，讓您一文掌握。新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠。為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自即日起至9月30日不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。位於承億酒店26樓的「貳陸日全食」，擁有360度超美的高樓美景，午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，自助餐檯上更有無國界美饌及嚴選當季食材通通都可吃到飽，即日起至9月30日，出示教師證即享午晚餐8.5折，另外，學生證也享同等優惠。思犇牛排目前全台共7間門市，排餐從250元起，就能吃到各式的牛、雞、豬、魚排，甚至香煎大蝦，同時也能享用豐富的沙拉吧、濃湯、多款飲料吃到飽，深受許多小資族、學生族群的喜愛。即日起，旗下共有5間分店一同推出優惠活動，台北店、土城店、板橋店、徐匯店、台南善化店共5間門市限定，推出「謝師月」活動，即日起至9月30日，平日即週一至週五期間，出示教師證，四人（含）以上用餐，其中一份排餐免費（限最低價者免費）。9月感謝祭，旗下5大品牌攜手推出專屬折扣，即日起至10月9日，凡持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四，到這一鍋集團旗下品牌餐廳用餐，只要一人持證，同桌家人朋友皆可最高「全單6.6折」專屬優惠。超多大咖韓星來台必吃的「這一鍋」麻辣火鍋，持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四於16:00前至門店用餐滿低消，即可享「全單6.6折」優惠，且折扣無上限。台北南港店14:00前入場及台南新光店16:00前入場，持證點任一套餐即可享「6.6折優惠」；台中麗寶店則推出指定餐點限時加購優惠活動。活動期間內16:00前到店消費，持證即可享「主餐66折」優惠；還推出「初秋季海鮮大賞」，超值加購海鮮只要58元起優惠，秋季海味搶先吃。結合新川台味，融入香、酸、鮮的「叁加叁」泡椒酸菜魚，活動期間持證消費享「單點全品項6.6折」優惠，包括台式川菜、特色小菜、炸物、甜點、飲品等菜色。以爆汁流心脆皮煎餃聞名的九初，推薦小籠湯包、牛肉麵、滷味等招牌菜色。於活動期間14:00至17:00，持證外帶消費滿66元，即贈送「古早味紅茶或清涼冬瓜露」一杯。10月4日前的平日到王品集團旗下25個品牌消費，包含三大吃到飽品牌，即和牛涮（全台共11家分店）、饗辣和牛麻辣鍋（全台共3家分店）、肉次方（全台共6家分店），憑教職員證、學生證，消費滿額1500元，可現折150元。若出示全家福或朋友合照，消費滿1200元現折100元。因應教師節推出限定新品，包含海鹽奶蓋桂花烏龍 ，售價120元；或者也有海鹽奶蓋桂花烏龍之滿腹墨水組，是墨西哥造型捲餅搭配毛筆造型餅乾、芝麻醬做成，每組200元，每日限量3組。且即日起至9月28日，四人同行出示教職員證，單筆消費享8折優惠，並加贈滿腹墨水飲品組。麥當勞全球版APP即日推「麥粉翻翻卡」師生狂歡趴翻出束脩禮活動，限定僅有三天，單點4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、麥香雞、麥香魚、豬肉滿福堡都「買一送一」，且買超值全餐送麥脆雞腿、任一超值全餐送麥香雞或麥香魚、單點火腿蛋堡送4塊麥克雞塊。活動期間每帳號每日可參加1次活動，優惠券使用期限至10月2日止，數量有限、送完為止，若優惠券全數發放完畢將提前結束活動。9月28日當天，凡持教師證或全教總會員卡到摩斯漢堡門市消費可享「9折優惠」！現在還有LINE好友獨享優惠，即日起至9月30日到門市出示活動圖片、或於APP點購，可享榛果風味拿鐵咖啡「兩杯109元」，榛果風味奶茶「第二杯10元」；還有「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」99元、「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」109元。即日起至𝟗月𝟑𝟎日，憑教師證或學生證，就能免費獲得「DIY韓式飯糰」一份，每桌限享一次優惠，僅限內用。需符合消費低消即可兌換。即日起起至10月6日，購買6隻酷樂雞腿桶，即可獲贈1台斤滋汁雞塊桶，特價390元。