江蕙復出大巨蛋開唱！北市警局曝國慶晚會交通管制措施

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「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，由於今年國慶晚會是大巨蛋啟用後首度舉辦非運動賽事，更邀請到天后「二姐」江蕙復出開唱，預料將吸引大量人潮前往大巨蛋。維護國慶晚會期間交通順暢，北市警局今（28）日也公布國慶晚會當天交管措施，北市警局交通警察大隊指出，中華民國各界慶祝113年國慶晚會於10月5日(星期六)18時於台北大巨蛋隆重登場，以「中華民國．生日快樂」作為禮讚主軸，活動當日16時開放入場，18時正式開始，預計21時結束，實施相關交通管制疏導措施如下(視狀況提前或延後)：一、路段管制：(一) 時間：10月5日15時至19時。(二) 路段：1、市民大道5段禁止右轉市民大道5段14巷。2、市民大道5段14巷與菸廠路(市民大道五段14巷至臺北大巨蛋停車場出入口段)往西車道，禁止車輛通行。二、停車場管制：大巨蛋停車場配合活動管制，活動當日19時前不開放民眾停車，亦不開放大客車收費入場。請多加利用周邊台北文創停車場、府前停車場或鄰近停車場停放。市警局特別呼籲，大巨蛋鄰接捷運國父紀念館站，交通便捷，另活動當日亦有規劃接駁車，建議與會民眾貴賓多加利用接駁車及大眾交通運輸工具前往，避免塞車困擾。另請有駕車之民眾隨時收聽警察廣播電臺路況報導，提前改道，會場周邊勿任意違規停車，應遵守員警指揮疏導，避免造成道路車流延滯及耽誤行車時間，俾共同維護交通順暢與安全。