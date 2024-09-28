快訊／「山陀兒」颱風生成了！估海陸警發布時間　下週二起雨最猛

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原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，於今（28）日8時發展為今年第18號颱風「山陀兒」，中央氣象署預估未來往緩慢偏西後轉西北方向接近臺灣東方近海，估下週二到週三影響台灣最劇烈，最快明天發布海警，下週一發布陸警，東半部、北部首當其衝，需要留意猛烈雨勢。颱風「山陀兒」上午8時正式誕生，為今年第18號颱風（國際命名:KRATHON，中文譯名:山陀兒），預測未來往緩慢偏西後轉西北方向接近臺灣東方近海。根據最新氣象資料顯示，颱風「山陀兒」短期內將先往南移動，29日起轉向北北西方向朝臺灣東方海面移動，其外圍雲系於週末兩天（28 日、29 日）開始影響臺灣，颱風最接近臺灣的時間約為30日至10月2日，強度以中度颱風機率較高。由於29日起將逐漸朝臺灣東方海面接近，後續不排除發布颱風警報，也請做好防颱準備，惟發布時間仍需視其強度發展及路徑變化而定。