山陀兒颱風更靠近了！專家示警「威脅增大」　暴風圈連2天罩全台

山陀兒颱風今（28）日早上已生成，明天開始颱風外圍接近，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」示警，路徑朝西修正，對台灣威脅增大中，暴風圈有機會在下週二到週三籠罩全台灣，靠近台灣預計可以增強到中颱，海上陸上颱風警報週日到週一應該就會陸續發布。
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，山陀兒颱風已經在今日上午八時形成，目前位於台灣東南方海面，預測週一（30日）開始會逐漸接近巴士海峽與台灣東南部海面，週一下半天暴風圈就會碰到恆春半島，海上陸上颱風警報週日到週一應該就會陸續發布。
預測路徑方面，大致上朝西修正，離台灣越來越近，對我們的威脅是在增大中，暴風圈有機會在下週二（1日）到週三（2日）籠罩全台灣。強度方面，因為台灣附近海溫較暖，可能會快速增強為中度颱風，暴風半徑也會很快地擴大到250公里。
若颱風預報路徑沒太大變化，週六日台灣天氣大致算穩定，適合做防颱準備，下週一東南部就會有些風雨感受，週二（1日）、週三（2日）全台風雨最明顯，要到週四（3日）颱風快速向東北遠離，台灣天氣才會恢復穩定。
今天（28日）台灣受到低壓帶東北風影響，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨區內有時雨勢較大，行車要留意安全。中南部地區天氣晴時多雲，嘉義以南山區有局部午後雷陣雨。各地高溫北部攝氏29-31度，中南部攝氏32-33度，東半部攝氏30-32度，沒下雨的時候仍感悶熱。
明天（29日）隨颱風外圍稍微接近，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會，中南部仍是晴時多雲的穩定天氣。北部高溫攝氏29至31度，中南部高溫攝氏32至34度，東半部高溫攝氏29至32度。沿海開始有長浪發生，若要前往海邊活動，請注意安全。
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預測路徑方面，大致上朝西修正，離台灣越來越近，對我們的威脅是在增大中，暴風圈有機會在下週二（1日）到週三（2日）籠罩全台灣。強度方面，因為台灣附近海溫較暖，可能會快速增強為中度颱風，暴風半徑也會很快地擴大到250公里。
若颱風預報路徑沒太大變化，週六日台灣天氣大致算穩定，適合做防颱準備，下週一東南部就會有些風雨感受，週二（1日）、週三（2日）全台風雨最明顯，要到週四（3日）颱風快速向東北遠離，台灣天氣才會恢復穩定。
今天（28日）台灣受到低壓帶東北風影響，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨區內有時雨勢較大，行車要留意安全。中南部地區天氣晴時多雲，嘉義以南山區有局部午後雷陣雨。各地高溫北部攝氏29-31度，中南部攝氏32-33度，東半部攝氏30-32度，沒下雨的時候仍感悶熱。
明天（29日）隨颱風外圍稍微接近，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會，中南部仍是晴時多雲的穩定天氣。北部高溫攝氏29至31度，中南部高溫攝氏32至34度，東半部高溫攝氏29至32度。沿海開始有長浪發生，若要前往海邊活動，請注意安全。