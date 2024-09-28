遭指控反對高鐵進高雄　吳敦義批綠委睜眼說瞎話：當時市長是陳菊

民進黨立委李柏毅日前在立法院質詢時稱，高鐵所以沒有進入高雄車站，是曾任高雄市長的前副總統吳敦義與交通部前部長毛治國的錯誤決定。吳敦義在臉書批李柏毅睜眼說瞎話，2007年高鐵原本要進到高雄車站，當時是有這樣的方案，但那時的總統是陳水扁，高雄市長是陳菊。
吳敦義說，他在1990年至1998年擔任高雄市長，在中央決定興建高鐵時，他就主張「三鐵共構」，極力爭取高鐵進入高雄車站，與台鐵、捷運共站，可惜他的建議未獲中央同意，所以誣稱本人認為高鐵進入高雄車站「不可行」，根本就是歪曲事實。
吳敦義說，無論是交通部長陳世凱或李柏毅所謂的「高雄方案」，都是指2007年的事，那年，從地方到中央都是民進黨執政，而他卸任高雄市長已近9年，身分是南投縣選出的立法委員，一個立法委員有什麼權力核定高鐵站點？2007年的「高雄方案」未推動，竟然能夠扯到我身上，這扯功也未免太厲害了。
吳敦義說，他曾任三屆立法委員，並且都是民選。深深體認國會議員在民主殿堂問政，必須有憑有據、言之有物，而非是無的放矢、信口雌黃，如果立委都是有話就說、憑空編造，是不可能受到尊重的。
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吳敦義說，無論是交通部長陳世凱或李柏毅所謂的「高雄方案」，都是指2007年的事，那年，從地方到中央都是民進黨執政，而他卸任高雄市長已近9年，身分是南投縣選出的立法委員，一個立法委員有什麼權力核定高鐵站點？2007年的「高雄方案」未推動，竟然能夠扯到我身上，這扯功也未免太厲害了。
吳敦義說，他曾任三屆立法委員，並且都是民選。深深體認國會議員在民主殿堂問政，必須有憑有據、言之有物，而非是無的放矢、信口雌黃，如果立委都是有話就說、憑空編造，是不可能受到尊重的。