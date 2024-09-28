山陀兒颱風假「有機會連放2天」！觸陸前龜速走　豪雨以上警戒區

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▲並且下週二、下週三（3日、4日）是颱風影響最劇烈時機，預估陸警有機會持續到下週三（4日）。（圖／中央氣象署提供）

第18號颱風山陀兒（Krathon）已於上午8時生成，中央氣象署預報員劉沛滕指出，山陀兒目前距離台灣東南方620公里海面上，移動速度超龜速，明（29）日移動速度每小時不到10公里，後續再增快，拉長暴風圈觸陸後影響台灣時間，帶來的風雨影響將從下週一開始至下週三（30日至2日），，有連放2天颱風假機率，其中大台北、東部有豪雨等級以上的降雨，提醒民眾做好防颱準備。中央氣象署預報員劉沛滕表示，山陀兒颱風目前距離台灣620公里海面上，移動速度緩慢，每小時僅有10公里，明天剩下不到10公里／每小時，預計靠近台灣前會增強至中度颱風，往西北方向移動，預計下週一（2日）開始接近台灣，目前路徑雖仍有變數，但中央氣象署最新預測以東半邊近海峽通過為主，也不排除中心有登陸機會，且暴風圈偏大，會涵蓋到台灣陸地，預估下週二接近時暴風半徑有超過250公里，就算沒有被涵蓋到的區域，也會有猛烈降雨，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，但是否放颱風假，仍得視該地風力、雨量是否達停班停課的標準，並依各縣市政策為準。劉沛滕也提到，颱風是否與東北季風發生共伴效應也是近幾日觀察的重點，山陀兒環流較大且逆時針旋轉，北邊高壓帶來東北季風，加上颱風環流影響，颱風北側會有兩個風向符合輻合，造成對流旺盛，在颱風北側加上從巴士海峽通過就有機會發生共伴效應，導致台灣東北邊、宜蘭雨勢加大，不過即便沒有發生共伴效應，東部、大台北地區本就是豪雨等級以上的降雨，提醒民眾提早做好防颱準備。