快訊／颱風來前先暴雨！雙北、基隆「大雨特報」　警戒區下到入夜

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第18號準颱風山陀兒（Krathon）接近前先下雨了！中央氣象署已發布大雨特報，提醒因東北風增強及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（28）日基隆北海岸、大臺北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市今天（28日）東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，北部及東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，尤其基隆北海岸、大臺北及東北部地區有局部大雨發生的機率，而東部、東南部地區及馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，至於中南部地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南山區、平地降雨機率都高，部分地區雨勢也較大，請多留意北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫攝氏28至31度，中南部約攝氏32、33度，至於清晨夜晚各地低溫約攝氏25、26度。