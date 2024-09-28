1個月偏頭痛20次　醫護人員接受注射治療後告別多年止痛藥

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奇美醫院今（28）日舉辦「偏頭痛病友會」，提升社會大眾對偏頭痛的認識與關注。奇美醫院提到，近年研究發現「抑鈣素基因相關肽」（CGRP）是偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質，衛福部今年核准最新的口服CGRP受體拮抗劑，對全台約200萬名偏頭痛病人是一大福音。34歲王小姐是一位長年飽受偏頭痛之苦的醫護人員，自從她國中時期以來，每月都要忍受超過20天的偏頭痛折磨，止痛藥已成為她生活中不可或缺的一部分但頭痛仍未見起色。原本對偏頭痛治療不抱任何期待的她，輾轉來到奇美醫院神經內科主治醫師楊浚銘門診，經過評估開立數種口服藥物的治療後，偏頭痛情況改善有限。在楊主任的建議下，王小姐接受了健保給付注射｢CGRP單株抗體」藥物的治療，如今每月頭痛天數不到5天。楊浚銘說明，偏頭痛是一種常見且會造成失能的疾病，全球有超過10%的人口受到其困擾。這種疾病不僅帶來強烈的頭痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、視覺障礙等症狀，嚴重影響病人的日常生活和工作能力。然而，很多人對偏頭痛的了解仍然不足，導致病人往往無法獲得及時有效的治療與支持；為此，奇美醫院已連續舉辦近12場「偏頭痛病友會」。今日舉辦病友會不僅與奇美醫院社會關懷月緊密連結，透過專業醫學健康講座，也介紹最新的醫療新知與治療選項，更邀請病友現身分享自身經歷，幫助病人及家屬更了解偏頭痛。楊浚銘表示，「自己的頭痛自己救」，了解自身的頭痛觸發因素、選擇適合的方式、參與治療計畫和記錄頭痛日記，保持規律運動及充足睡眠，加上正念減壓，回診時和醫師一起討論，不相信偏方秘方，才是對抗偏頭痛最好的治療方式。奇美醫院神經內科顧問醫師林高章指出，近年的研究發現「抑鈣素基因相關肽」（CGRP）是偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質，能夠擴張血管並傳遞疼痛訊息。隨著醫療技術的進展，許多偏頭痛病人的治療也逐漸多元化，從一般常見的口服藥物，到後來也納入健保給付每3個月注射1次的肉毒桿菌素，以及健保針對難治型的慢性偏頭痛給付的CGRP單株抗體藥物；雖然藥價不便宜，但國外的治療經驗效果良好，對偏頭痛病人也是另一個選擇。