F1台中／角田裕毅秀台語「催落去」好甜　盧秀燕歡迎詞15秒不囉嗦

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▲日本F1賽車手角田裕毅在台中市市政路進行賽車表演，（圖／台中市政府提供，2024.09.28）

▲台中市長盧秀燕全程欣賞角田裕毅的賽車表演。（圖／台中市政府提供，2024.09.28）

▲台中市政路的路面留下甜甜圈形狀燒胎痕跡。（圖／台中市政府提供，2024.09.28）

▲台中市第一次有封街賽車表演，觀眾站在市政路兩旁，一起情緒沸騰。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.28）

▲主持人將麥克風交給角田裕毅，盧秀燕望了一眼後，刻意往旁邊退。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.28）

台灣首場F1賽車展演活動Red Bull Showrun，今天中午在台中七期市政路上封街登場！日本F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）賽前露了一句來台灣剛學的台語「Sweet-way」，他講了兩次，觀眾秒猜到他講的是「催落去」。台中市長盧秀燕稱職扮演不被討厭的政治人物，不僅角田裕毅受訪時主動退到一旁，中英文致詞只有15秒。角田裕毅今（28）日一出場，車迷便熱情大喊「Yuki」，還有人拿出印著他中文名字的運動毛巾，主持人透露來台中這幾天，他狂吸珍奶非常滿足，已數不清喝了幾杯，此時角田裕毅透露他要秀一句剛學會的台語，接著講出「Sweet-way」，並用英文說是加速的意思，此時觀眾席有人喊著「催落去」！角田裕毅又秀了中文「小籠包」，引得主持人哈哈大笑，表示愛吃美食的他這個詞講得「非常標準」。原本和角田裕毅站在一起的盧秀燕，在角田裕毅受訪時退到一旁，當主持人把麥克風交到她手上，盧秀燕只講了「台灣第一、亞洲唯一、Red bull Showrun在台中」，接著用英文複述一遍，最後祝大家「Enjoy Today」，前後只15秒，眾人響起掌聲，引得主持人訝異問「就這麼短？致詞就這樣結束了嗎？」