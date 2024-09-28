山陀兒颱風來襲！最新預測路徑、暴雨區一次看　1國預測屏東登陸

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▲山陀兒颱風暴風圈最接近陸地時間為下週二（10月1日）至下週三（10月2日），台灣的東部、北部預計將成為暴雨區。（圖／國家災害防救科技中心）

▲山陀兒颱風各國預測路徑。（圖／國家災害防救科技中心）

山陀兒颱風（Krathon）今（28）日上午8點生成，國家災害防救科技中心示警，預計山陀兒暴風圈最接近陸地時間為下週二（10月1日）至下週三（10月2日），，各國氣象單位也陸續公布預測路徑，其中中國氣象局的預測路徑更認為山陀兒會從台灣屏東縣最南端的登陸。國家災害防救科技中心指出，山陀兒颱風生成於菲律賓東北方海面，未來將朝西北方向移動，往台灣東部海域靠近。預估下週一至週三對台灣影響最大，颱風強度有持續增強趨勢。中央氣象署也提到，山陀兒預計將持續往臺灣東南方海面移動，並從週一(9/30)至週三(10/2)，陸續為臺灣各地帶來強風豪雨，「週一是颱風接近的過程，東半部開始有明顯風雨，目前預估週二、週三將是它最接近我們的時候」，呼籲民眾利用週末做好防颱準備。實際查看各國針對山陀兒颱風的路徑預測，包含我國目前皆預測山陀兒颱風會從台灣東部太平洋海域掠過北上，颱風中心不會登陸台灣，但