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味全龍啦啦隊「小龍女」帶你暖身！高雄逾600人響應全國健行活動

記者廖聿偉/綜合報導

▲新光全國健行x減碳生活節，高雄場破600人參與，Dragon Beauties小龍女開場。（圖／主辦單位新光人壽提供）
▲新光全國健行x減碳生活節，高雄場破600人參與，Dragon Beauties小龍女開場。（圖／主辦單位新光人壽提供）
新光全國健行活動x減碳生活節高雄場今天（28）日於高雄駁二大義公園盛大登場，共吸引超過600位跑友參加，現場有裸裸市集、奉茶行動、SwingTaiwan、美麗城市等單位，不但可以參與健行活動，更一起響應減塑愛地球！

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新光人壽自2006年開辦新光全國健行活動，已持續17年，今年結合減碳生活節，邀請到裸裸市集、奉茶行動、SwingTaiwan、美麗城市等合作單位，再度擴大規模，就是希望能夠將愛運動以及減塑的理念，帶給更多好友們，今年首場的高雄場更是吸引超過600位好友們參加，並由Dragon Beauties小龍女帶領民眾暖身，將滿滿活力帶來高雄。

新光人壽業務開發部協理陳昱志今天特別蒞臨現場，「今年主要由公司主導，讓整個活動的完整性、規模都提升，邀請我們的員工、客戶一起參與，同時將我們ESG的理念，以實際行動來落實，將減碳、減塑帶入平常的生活習慣，幫助地球永續發展，是非常好的事。」

新光全國健行活動x減碳生活節高雄場不提供一次性餐盒和免洗餐具，邀請參與的好友們攜帶環保餐具和水壺，完賽並贈送316不鏽鋼便當盒，現場更抽出總價值近30萬元的各項好禮，包括JVC 55吋液晶顯示器、大金空氣清淨機等，讓大家健健康康運動，抱得大獎開心回家。

新光全國健行活動x減碳生活節10月5日即將舉辦台中場、10月19日則是台北場，歡迎大家來玩！

新光人壽以「低碳」、「創新」、「共好」核心理念融入企業經營策略，落實ESG各面向，連續8年榮獲臺北市政府環保局「民間企業與團體綠色採購績優單位」認證，持續為保護地球盡一份心力。

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