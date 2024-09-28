印度驚爆「活人祭祀」！11歲男童慘死　疑兇竟是迷信校長與老師

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印度近日發生一宗駭人聽聞案件，一間小學的校長和4名老師，為了希望學校能度過財政危機，竟將校內1名11歲的學生「活人祭祀」，東窗事發被以涉嫌謀殺逮捕，而且不排除還有更多人涉案。綜合《NDTV》等印媒報導，印度北方邦哈特拉斯（Uttar Pradesh's Hathras）的警察透露，當地本週稍早傳出有學童在學校宿舍喪命，調查發現是被勒死，疑犯則是校長和4名老師。案件最不可思議的地方在於，警方聲稱，因為校長的父親（涉案老師之一）篤信黑魔法，眼見學校陷入財務困境，竟異想天開，以為能透過「活人祭祀」的方式，為學校帶來成功和名聲，警方並在校內搜出作案工具，包含舉行儀式用的器具。更令人毛骨悚然的是，這5名嫌犯稍早曾試圖殺害另1名男孩，但沒有成功，結果改向受害男童下手。本月22日，5名疑犯將受害者迷暈，準備舉行「獻祭」儀式，期間男童驚醒，眾人驚惶失措，情急之下將他勒死。受害者的父親指控，他週一接到學校管理部門的電話，告訴他「兒子生病了」，等他到學校時，校長聲稱已將兒子送往醫院，後來遺體被發現有異，戳破這起案件的驚人內幕。警方已展開深入調查，釐清還有沒有其他涉案者甚至受害人。