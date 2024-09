INFINITE李成種「台灣出意外」被救護車載走　感到溫暖：大家很好

我是廣告 請繼續往下閱讀

韓團INFINITE成員李成種今(28)日在台北「CLAPPER STUDIO」舉辦粉絲見面會《2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <再次, 啟程> IN TAIPEI》,活動分成「下午」跟「晚上」1日挑戰2場,體力看似不差;但他場上透露高估自己的能力,來台時因為趕通告過勞,手指紅腫嚴重導致戒指拔不下來,主辦單位協助叫救護車,李成種也成了史上第一位搭台灣救護車的韓星。雖然見面會是今天舉辦,但李成種很早就到台灣,他分享這幾天在台的點點滴滴,包含搭上救護車的照片與故事。李成種這次訪台通告塞滿滿,、接受專訪,還上了知名綜藝節目,行程相當滿,他以為自己體力OK,沒想到手卻腫起來,嚴重到戒指卡了1天拔不下來,相當不舒服,好在主辦單位幫忙叫救護車,醫護人員拿工具剪斷他的戒指,李成種笑說自己被告知是第一位搭台灣救護車的韓星,「主辦、工作人員很照顧我,現在手OK了!」李成種今年31歲,是韓國男子組合INFINITE的副主唱。他是在國中參加「Woollim娛樂」在校舉辦的選拔而錄取成為旗下練習生,並在2010年6月9日隨INFINITE正式出道,同時為INFINITE子的子團INFINITE F成員。不過與「Woollim娛樂」的合約在2022年1月24日到期,而他仍是成員聖圭設立「INFINITE COMPANY」一員,團體合約期限是∞。在2022年到2024年1月16日期間,他個人約隸屬「SPK娛樂」,但雙方不歡而散,目前打官司中。回顧他們的糾紛,李成種今年3月指控「SPK娛樂」在他活動的1年3個月期間,公司從未提供人力、物力支援,甚至沒有支付酬勞,包含合體INFINITE開演唱的結算都沒給,李成種覺得彼此之間失去「信任」單方面提告,官司尚未落幕。見面會一開場,李成種開心到把「好」說成日文,還嘲笑粉絲的尖叫聲「像救護車」,更變出大鏡子當場整理儀容,學NMIXX海嫄發明的流行語高喊「外貌check」、當場擦乳液,還突然Cue在後方的記者「尖叫聲」,行為爆笑失控。他瞄到台下粉絲高舉「訴訟要贏」的牌子,突然正經表示:「其實我想要在結尾說這些的,官司我一定會贏,雖然不在行,但我不會放棄的!」李成種今天的活動總計表演《Good Morning》、《Love Song》、《Man In Love》、《GUEST SONG》、《My Girl》、《Pluck the Stars from the Sky》、《一起》等歌,還包含清唱許多INFINITE的經典曲,結束上午場活動後,晚上9點將在同場地舉行「晚間場」見面會。