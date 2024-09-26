「男版宋慧喬」李成種來台怒喊：涎鎮啊！找鏡頭對INFINITE說這話

韓團INFINITE成員李成種相隔1年多再來台，將於教師節28日當天舉辦粉絲見面會，他提早來台做準備，今（26）日抽空舉辦記者會，場上的他「超級E人（外向）」，不斷Cue記者尖叫、要大家幫唱唱《生日快樂》歌之外，還因為現場工作人講電話太吵，指著對方喊：「姐姐妳有點吵，噓！」被封為「男版宋慧喬」的他，甚至模仿起宋慧喬在《黑暗榮耀》裡的經典台詞「涎鎮啊，妳下地獄吧」，並希望媒體「剪好看一點」，這樣未來才有機會演「宋慧喬的弟弟」。
李成種介紹 是INFINITE成員、獲封「男版宋慧喬」
李成種今年31歲，是韓國男子組合INFINITE的副主唱，因為清秀長相的關係，還有「男版宋慧喬」稱號。他是在國中參加「Woollim娛樂」在校舉辦的選拔而錄取成為旗下練習生，並在2010年6月9日隨INFINITE正式出道，同時為INFINITE子的子團INFINITE F成員。不過與「Woollim娛樂」的合約在2022年1月24日到期，除了跟「INFINITE COMPANY」的團體合約期限是∞，「個人約」目前不隸屬任何公司，所以言論相當放飛，將「E人」展現的淋漓盡致。
失控不照腳本走 把記者會當粉絲見面會
他上一次來台，是跟著INFINITE在五股開唱的1年前，久違再見到媒體跟粉絲，他高喊：「帥嗎？」全場記者回應「帥」，李成種竟將麥克風朝外說：「尖！叫！聲！」還介紹今天的OOTD（今日穿搭）說：「為了今天的記者會，我穿了精品來，這是Dior的外套！」講了不在訪綱上的題目，讓工作人員措手不及，忍不住放聲大笑。李成種也越講越起勁，直接站起來轉圈圈一一介紹自己穿搭，問及全身行頭加總，他說：「幾百萬吧？不知道。」
李成種在台北舉辦見面會的當天正好是教師節（9／28），他分享學生時期的有趣回憶，「我小時候很有才華，有才藝比賽的話我都會帶著同學去跳舞！」而最喜歡的科目是家政課，喜歡燙衣服、折衣服，李成種更自爆以前是校草帥哥，每到情人節都會收到2大袋巧克力，抽屜被塞滿情書，由於太多吃不完，會分食給家人朋友，情書的部分因為搬家關係，通通不見了。
超級有自信「我很帥」 喊話INFINITE看過來
訪問到一半，李成種搞笑表示：「我的正面好看，右邊也好看，但左邊最好看，請以我的左邊去拍。」此時全場攝影記者默默移動到舞台的右邊「乖乖拍李成種的左臉」，他甚至擺出3種姿勢問台下「哪個坐姿最好看？」要記者票選，他會在後續的訪問過程以獲選姿勢呈現。
9月3日剛過完31歲生日的他，聽到記者詢問當時如何度過，李成種再次搞笑失控說：「對！Happy Birthday～」隨後Cue大家唱《生日快樂》歌，記者唱完後，他說：「我會想像前面有蠟燭！」然後做出許願、吹蠟燭的姿勢給攝影拍攝，並加碼透露當時祝賀他生日快樂的成員順序是：成烈、優鉉、明洙（L）、東雨、聖圭，因為傳訊時間不一定，「我24小時都在收生日祝福！」
李成種再次失控，對著鏡頭笑說：「成員們，有在看吧？」喊話希望大家都能長長久久：「I love you.我愛你～」
「男版宋慧喬」來了 李成種：涎鎮啊！
其實李成種因為長相的關係，年輕時被稱作「男版宋慧喬」，恰巧宋慧喬剛離開台灣，記者告知後並詢問：「你對於這樣的稱呼會有負擔嗎？」他開心表示：「對對對我被說過很像宋慧喬，我是沒有壓力，反而覺得很光榮，我也是她粉絲，我也有看《太陽的後裔》、《那年冬天風在吹》、《黑暗榮耀》，我一直在支持她！如果有機會的話，我很想演她的弟弟。《太陽的後裔》播出的時候，跟他一起演戲的演員我跟他很熟，他也有跟我說『我跟宋慧喬真的很像』，但是我沒有跟她見過面，可以的話想跟她見面。」
超E人、超好Cue的李成種，也現場學起宋慧喬在《黑暗榮耀》裡的經典台詞，「涎鎮啊，妳下地獄吧」，學完後希望媒體「請剪好看一點」，場面相當爆笑，訪問也在歡笑聲中結束。
《2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <再次, 啟程> IN TAIPEI》資訊
演出時間：9月28日（六）14：00、19：00
演出地點：CLAPPER STUDIO
演出票價：VIP區4680、4280、3880、2340
售票系統：ibon售票網站、機台
當天售票：
12：30～14：00
17：30～19：00
▲於5樓入口處旁「售票服務台」，現場「僅接受現金」。
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李成種今年31歲，是韓國男子組合INFINITE的副主唱，因為清秀長相的關係，還有「男版宋慧喬」稱號。他是在國中參加「Woollim娛樂」在校舉辦的選拔而錄取成為旗下練習生，並在2010年6月9日隨INFINITE正式出道，同時為INFINITE子的子團INFINITE F成員。不過與「Woollim娛樂」的合約在2022年1月24日到期，除了跟「INFINITE COMPANY」的團體合約期限是∞，「個人約」目前不隸屬任何公司，所以言論相當放飛，將「E人」展現的淋漓盡致。
失控不照腳本走 把記者會當粉絲見面會
他上一次來台，是跟著INFINITE在五股開唱的1年前，久違再見到媒體跟粉絲，他高喊：「帥嗎？」全場記者回應「帥」，李成種竟將麥克風朝外說：「尖！叫！聲！」還介紹今天的OOTD（今日穿搭）說：「為了今天的記者會，我穿了精品來，這是Dior的外套！」講了不在訪綱上的題目，讓工作人員措手不及，忍不住放聲大笑。李成種也越講越起勁，直接站起來轉圈圈一一介紹自己穿搭，問及全身行頭加總，他說：「幾百萬吧？不知道。」
李成種在台北舉辦見面會的當天正好是教師節（9／28），他分享學生時期的有趣回憶，「我小時候很有才華，有才藝比賽的話我都會帶著同學去跳舞！」而最喜歡的科目是家政課，喜歡燙衣服、折衣服，李成種更自爆以前是校草帥哥，每到情人節都會收到2大袋巧克力，抽屜被塞滿情書，由於太多吃不完，會分食給家人朋友，情書的部分因為搬家關係，通通不見了。
超級有自信「我很帥」 喊話INFINITE看過來
訪問到一半，李成種搞笑表示：「我的正面好看，右邊也好看，但左邊最好看，請以我的左邊去拍。」此時全場攝影記者默默移動到舞台的右邊「乖乖拍李成種的左臉」，他甚至擺出3種姿勢問台下「哪個坐姿最好看？」要記者票選，他會在後續的訪問過程以獲選姿勢呈現。
9月3日剛過完31歲生日的他，聽到記者詢問當時如何度過，李成種再次搞笑失控說：「對！Happy Birthday～」隨後Cue大家唱《生日快樂》歌，記者唱完後，他說：「我會想像前面有蠟燭！」然後做出許願、吹蠟燭的姿勢給攝影拍攝，並加碼透露當時祝賀他生日快樂的成員順序是：成烈、優鉉、明洙（L）、東雨、聖圭，因為傳訊時間不一定，「我24小時都在收生日祝福！」
李成種再次失控，對著鏡頭笑說：「成員們，有在看吧？」喊話希望大家都能長長久久：「I love you.我愛你～」
「男版宋慧喬」來了 李成種：涎鎮啊！
其實李成種因為長相的關係，年輕時被稱作「男版宋慧喬」，恰巧宋慧喬剛離開台灣，記者告知後並詢問：「你對於這樣的稱呼會有負擔嗎？」他開心表示：「對對對我被說過很像宋慧喬，我是沒有壓力，反而覺得很光榮，我也是她粉絲，我也有看《太陽的後裔》、《那年冬天風在吹》、《黑暗榮耀》，我一直在支持她！如果有機會的話，我很想演她的弟弟。《太陽的後裔》播出的時候，跟他一起演戲的演員我跟他很熟，他也有跟我說『我跟宋慧喬真的很像』，但是我沒有跟她見過面，可以的話想跟她見面。」
超E人、超好Cue的李成種，也現場學起宋慧喬在《黑暗榮耀》裡的經典台詞，「涎鎮啊，妳下地獄吧」，學完後希望媒體「請剪好看一點」，場面相當爆笑，訪問也在歡笑聲中結束。
《2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR <再次, 啟程> IN TAIPEI》資訊
演出時間：9月28日（六）14：00、19：00
演出地點：CLAPPER STUDIO
演出票價：VIP區4680、4280、3880、2340
售票系統：ibon售票網站、機台
當天售票：
12：30～14：00
17：30～19：00
▲於5樓入口處旁「售票服務台」，現場「僅接受現金」。