F1台中／「燒胎是完美印記」將保留3天　盧秀燕宣布今起取締飆車

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▲買不到票的民眾湧進台中市府前廣場，參與各種體驗活動。（圖／台中市政府提供，2024.09.28）

▲職業賽車手角田裕毅駕駛F1賽車，在市政路各路口留下燒胎痕跡。（圖／台中市政府提供，2024.09.28）

▲買不到票的民眾湧進台中市府前廣場，參與各種體驗活動。（圖／台中市政府提供，2024.09.28）

Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動今天完美結束，台中市長盧秀燕表示，車手角田裕毅在各路口留下的燒胎痕跡，是城市「完美、偉大、光榮的印記」，將保留3天供車迷拍照留念。她也透露各國舉辦類似活動後，「難免有人心癢癢的」，今起台中全力取締飆車，想從事極速運動的人，請到合法專業的場地去。F1賽車展演Red Bull Showrun Taichung今（28）日中午12點在市政路盛大開跑，除了現場賣出的3萬張票，台中市府前廣場也湧進2萬多人潮。台中市政府初估，今天至少吸引6、7萬名車迷到場同樂，若加上前後兩天活動，可超過10萬人。盧秀燕在活動後記者會中指出，原本3年前就要舉辦，因疫情延至今日，終於畫下完美句點，也獲得國際注目。角田裕毅在市政路各路口表演燒胎、旋轉、甩尾，留下的痕跡是這個城市的偉大印記、光榮印記。今日封街長度近2公里，盧秀燕表示將儘快恢復原貌，她特別指示市府相關單位，街頭清洗維持基本清潔即可，各路口甜甜圈式的燒胎痕跡要保留3天。她也特別託警察同仁，在相關路口持續維護安全，讓民眾站在街道旁邊，就可以安全的拍到這些珍貴畫面。盧秀燕同時宣布，即日起台中市適合競速的街道，都會佈署警力取締飆車。她表示早在籌備階段，Red Bull公司分享之前在世界各國的經驗，已提醒活動前後及現場會發生什麼狀況，市警局也針對此事進行討論與規劃，「有些人看完活動後，難免心癢癢的，全世界皆然」。接下來台中全面取締飆車，她呼籲「想賽車看回播就好了，或是到合法專業的場地去」。