美魔女胡文英曝徐乃麟私下真面目　大讚：他是真性情的人

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▲胡文英近日剛錄製完由徐乃麟主持的節目《挑戰吧！大神》，認為徐乃麟是真性情的人。（圖／胡文英IG）

▲楊繡惠（左）自從在臉書上爆哭控訴徐乃麟（右）後，事件就像滾雪球般越滾越大。（圖／楊繡惠、徐乃麟臉書）

資深女星楊繡惠日前發文控訴錄製節目時遭到徐乃麟辱罵「賤」，2人隔空交火，風波至今仍鬧得沸沸揚揚。而曾與徐乃麟一起錄製麻將節目的女星胡文英，昨（27）日於IG發文透露徐乃麟的私下真面目，表示他是「真性情」的人。胡文英發文透露，日前才去上徐乃麟主持的節目《挑戰吧！大神》，開錄前化妝師開玩笑表示「麻將打不好會被乃哥罵」，一番話令胡文英內心有點慌張，節目開始錄製後，徐乃麟站在她的背後觀看，這也讓胡文英更加緊張。而錄完影後，胡文英聽到徐乃麟跟大家聊天時表示：「胡文英怎麼這樣打牌？」她連忙跑去向他道歉：「不好意思。」而徐乃麟則大方表示：「沒事沒事。」胡文英認為徐乃麟只是在分析打牌情況，並稱讚他是「真性情」的人。此外，胡文英也提到過去曾與楊繡惠在節目上合作過，表示對方豪爽個性與自己十分相似，受到傷害時會想一吐為快發洩心情。最後胡文英表示自己能夠理解兩方的想法，認為人與人的相處是最難的，自己也還在學習中。