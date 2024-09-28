立院表決大戰蘇巧慧投票反禁伐補償　藍營批原民媳婦看不起原住民

我是廣告 請繼續往下閱讀

明年總預算因原住民「禁伐補償」預算未編足而卡關，新北市原住民議員馬見Lahuy．Ipin指出，禁伐補償是一種公平正義，是原住民應得的，不是恩給，不然就請政府不要禁止原住民開放自己的土地，原住民可以賺得更多。馬見在節目《52新聞俱樂部》和藍委葉元之一起直播，馬見還痛批原民會主委曾智勇，在政黨及民族間選擇了政黨，不顧民族權益；他也點名有意參選新北市長的綠委蘇巧慧，身為原住民的媳婦，卻在修正「禁伐補償」條例時投反對票，愧對原住民。葉元之補充，總預算遭退回，是因為行政院未依照立法院通過的《原住民禁伐補償條例》，編列相關預算，這明顯違法，也看不起原住民。葉元之指出，民進黨辯稱今年原民會比過去多編12%預算，一副他們對原住民的照顧已經很多了，叫原住民不要再吵了，但是，原住民的「禁伐補償」，是一種公平正義，不是政府給原住民的福利，兩者性質完全不同。葉元之批，最丟臉的是原民會主委曾智勇，問題還沒解決，連立法院都不敢來，跑出國了。我們國家為什麼會有原民會的設置，就是希望說能夠特別照顧原住民。「但民進黨官場文化，不希望太站在民意這邊，只要聽話就好。」