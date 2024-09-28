快搶票！2024世界12強棒球賽大巨蛋套票完售　10月3日還可再買

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▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽於昨（27）日起開始販售大巨蛋限量套票。（圖／棒協提供）

▲中華隊賽事入場即贈「就一起Pin!入場限定紀念徽章」與「賽事紀念資料夾」，每日賽程發布不同款式，共有多款樣式供球迷朋友收集留念。（棒協提供）

▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽兩日大巨蛋限量套票或球迷朋友熱烈搶購皆已完售。（圖／棒協提供）

▲中華棒協表示，大巨蛋賽事包含5場中華隊賽事與1場日韓賽事，各對戰組合單場門票將在10月4日中午12點全面開賣，中信卡友於10月3日亦享有搶先購資格，國際賽事熱門票券購買從速。（棒協提供）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽於昨（27）日起開始販售大巨蛋限量套票，首波推出中國信託信用卡卡友搶先購，今（28）日開放第二階段的大巨蛋限量套票，兩日大巨蛋限量套票或球迷朋友熱烈搶購皆已完售。世界棒壘球聯盟因應世界盃棒球賽於2011年走入歷史，世界性的頂級棒球賽事僅存世界棒球經典賽，特別於相鄰兩屆的世界棒球經典賽中間新創此項賽事。由於兩項賽事皆為四年一屆，自2013年起，世界棒球經典賽與世界棒球12強賽每兩年交替舉行一次。世界12強棒球錦標賽B組預賽，所有中華隊賽事都在臺北大巨蛋舉行，國際賽事精彩內容獲眾多品牌贊助支持，組成全臺最強應援團。中華隊賽事入場即贈「就一起Pin!入場限定紀念徽章」與「賽事紀念資料夾」，每日賽程發布不同款式，共有多款樣式供球迷朋友收集留念。另內野設有一起香香區及一起脆脆區，分別位於內野102-104區以及112-124區，將由繼光香香雞與統一脆麵一同與球迷朋友應援，繼光香香雞更在10月25日起推出必勝餐及限量週邊一同歡慶。