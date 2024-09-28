潘威倫引退賽特別嘉賓！統一獅史上最強洋砲布雷最難忘的一場比賽

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▲統一獅最強洋將布雷回台灣，29日台南為潘威倫引退賽見證歷史。（圖／獅隊提供）

▲統一獅前洋將布雷受邀來參加嘟嘟潘威倫引退賽，難忘過去舊時光。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

統一獅前洋砲「轟天雷」布雷（Tilson Brito）今（28）日參與潘威倫引退賽，擔任特別嘉賓，他也提到自己最難忘的中職比賽，就是2006年「消失的全壘打」總冠軍賽第一戰，他開轟卻被判出界的那一場，而到現在他都還耿耿於懷。布雷在5局上轟出左外野標竿的飛球，最後被判定不是全壘打，但也引發爭議，布雷也曾在2007年挑戰單季連8場開轟的世界紀錄，但當時他也因為飛球沒有「重播輔助判決」，全壘不算數，但他說：「我覺得那可能是界外球，不過也沒關係，還是2006年的台灣大賽最可惜。」對於潘威倫將引退，布雷表示：「他就是最強的投手，他很自律，可以在這麼棒的球場投球，很令人羨慕，我也希望可以在這麼漂亮的球場打球。」此外，他也對潘威倫當時投出無安打比賽時很開心，「想想當說很激情，他真的很棒，恭喜他順利退休。」