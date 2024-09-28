潘威倫引退賽特別嘉賓！統一獅史上最強洋砲布雷最難忘的一場比賽

統一獅前洋砲「轟天雷」布雷（Tilson Brito）今（28）日參與潘威倫引退賽，擔任特別嘉賓，他也提到自己最難忘的中職比賽，就是2006年「消失的全壘打」總冠軍賽第一戰，他開轟卻被判出界的那一場，而到現在他都還耿耿於懷。5年前布雷曾來台參加獅隊30週年活動，他透露自己依舊難忘，但這次來參加「嘟嘟」潘威倫引退賽，他看到很多好友很開心，也感受到當初的那種感覺，「我永遠不會忘記大家。」
布雷永遠難忘 2006年冠軍賽「消失的全壘打」
2006年台灣大賽，由La New熊隊出戰統一獅隊，最後La New熊靠著前2戰都用再見安打取勝，加上第4戰4分大局徹底壓垮統一獅，以直落四橫掃之姿拿下隊史第一個中職總冠軍。
布雷在5局上轟出左外野標竿的飛球，最後被判定不是全壘打，但也引發爭議，布雷也曾在2007年挑戰單季連8場開轟的世界紀錄，但當時他也因為飛球沒有「重播輔助判決」，全壘不算數，但他說：「我覺得那可能是界外球，不過也沒關係，還是2006年的台灣大賽最可惜。」
布雷說：「我還記得那一場，若是那一場贏了，我們就可能奪冠，歷史會被改寫，很可惜當初沒有重播輔助判決。」布雷認為，當時球隊氣氛十分團結，但是那場輸了，對大家打擊有點大，就差那一轟就可以逆轉戰局。
對於潘威倫將引退，布雷表示：「他就是最強的投手，他很自律，可以在這麼棒的球場投球，很令人羨慕，我也希望可以在這麼漂亮的球場打球。」
此外，他也對潘威倫當時投出無安打比賽時很開心，「想想當說很激情，他真的很棒，恭喜他順利退休。」
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2006年台灣大賽，由La New熊隊出戰統一獅隊，最後La New熊靠著前2戰都用再見安打取勝，加上第4戰4分大局徹底壓垮統一獅，以直落四橫掃之姿拿下隊史第一個中職總冠軍。
布雷在5局上轟出左外野標竿的飛球，最後被判定不是全壘打，但也引發爭議，布雷也曾在2007年挑戰單季連8場開轟的世界紀錄，但當時他也因為飛球沒有「重播輔助判決」，全壘不算數，但他說：「我覺得那可能是界外球，不過也沒關係，還是2006年的台灣大賽最可惜。」
布雷說：「我還記得那一場，若是那一場贏了，我們就可能奪冠，歷史會被改寫，很可惜當初沒有重播輔助判決。」布雷認為，當時球隊氣氛十分團結，但是那場輸了，對大家打擊有點大，就差那一轟就可以逆轉戰局。
對於潘威倫將引退，布雷表示：「他就是最強的投手，他很自律，可以在這麼棒的球場投球，很令人羨慕，我也希望可以在這麼漂亮的球場打球。」
此外，他也對潘威倫當時投出無安打比賽時很開心，「想想當說很激情，他真的很棒，恭喜他順利退休。」