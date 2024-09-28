周慧敏舊照流出！凍齡美貌粉絲驚嘆　同框「中分短髮妹」身分曝光

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▲日前周慧敏（左）與容祖兒（右）一同出席「微博音樂盛典」頒獎典禮，容祖兒發出2人在後台的開心合照。（圖／容祖兒IG）

▲容祖兒（右）當年以俐落短髮造型亮相，看起來十分帥氣，與現在的天后風範實在差距甚大。（圖／周慧敏IG）

▲周慧敏有「玉女掌門人」的美稱，是許多人心目中的女神（圖／周慧敏IG）

56歲港星周慧敏憑藉著仙氣外貌和清新氣質紅遍全亞洲，有「玉女掌門人」之稱。昨（27）日周慧敏在IG發出1張20多年前的照片，畫面中她的身旁站著1名留著帥氣中分短髮的女子，而這名女子竟是香港天后級歌手容祖兒，貼文瞬間引發熱議，周慧敏的凍齡美貌也再度被粉絲讚嘆。近日周慧敏和與容祖兒一同出席「微博音樂盛典」頒獎典禮，容祖兒先是分享了1張2人在後台化妝間的同框照，開心寫下：「這位才是我心目中的大美女。」畫面中周慧敏穿著一襲淡綠色禮服，氣色狀態極佳，且臉部肌膚依舊緊緻透亮，完全看不出歲月的痕跡。昨日周慧敏也在IG發了1張2人今昔的對比照做回應，照片中的周慧敏與現在差異不大，依舊是女神外貌。而一旁的容祖兒當時還未出道，身穿整齊的中學生校服，留著一頭「郭富城」髮型，而周慧敏當時正是容祖兒的偶像。貼文曝光後，粉絲稱讚周慧敏超凍齡，「阿Vi（周慧敏）真的不老女神」、「平行時空的敏兒」，其中也有不少人對於容祖兒女大18變的模樣相當震驚，紛紛笑稱：「蛻變成蝶的祖兒」、「與現在的天后風範簡直判若兩人！」