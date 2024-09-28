真主黨領袖納斯魯拉遭以色列擊斃！中東戰局亂　伊朗貨幣應聲急貶

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真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）被以色列空襲擊斃，這讓以色列與黎巴嫩之間的衝突大幅升級，中東形勢更加充滿不確定性。與此同時，真主黨背後靠山伊朗的動向格外受矚，伊朗當局會如何具體回應猶未可知，但伊朗貨幣應聲走貶，28日來到61.2萬里亞爾兌1美元，本週以來已經貶值3.3％。根據《伊朗國際電視台》報導，自9月20日真主黨通訊設備連環爆以來，隨著以色列與真主黨衝突加劇，伊朗里亞爾不斷貶值，而在真主黨領導人納斯魯拉死訊傳出後，里亞爾又進一步下跌。自2018年美國退出JCPOA（伊朗核問題全面協定），並對伊朗實施經濟制裁以來，里亞爾兌美元已貶值15倍，光是過去三年，里亞爾就貶值了50％。貨幣貶值伴隨著通膨飆升，伊朗國內通膨目前高達40～50％之間，使數千萬伊朗民眾陷入貧困，並造成公眾情緒的潛在不穩定。伊朗政府一直悄悄表示有興趣與西方進行新的談判，以減少制裁，但到目前為止，美國及其歐洲盟友堅持認為，只有伊朗當局真正改變行為才能達成談判。